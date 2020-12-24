Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 25: Владимир Чайка

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №25. Владимир Чайка

Народный мэр города корабелов

На праздновании дня рождения города Николаев мэр Владимир Чайка всегда был самым счастливым человеком. Он любил видеть нарядно одетых людей, которые целыми семьями гуляли по улицам, ему нравилось обмениваться приветствиями с сотнями знакомых и незнакомых жителей города, и радоваться вместе со всеми. Для него это был большой личный праздник. Обычно в этот день Владимир Дмитриевич надевал свою должностную пектораль – официальный знак городского головы: орденскую цепь с гербом города, и с удовольствием фотографировался со всеми желающими. Тысячи таких снимков до сих пор хранятся в семейных альбомах многих николаевцев. Он чувствовал себя своим среди своих, не боялся телекамер, неожиданных или неудобных вопросов, так как заботился о родном Николаеве днем и ночью, знал все его маленькие и большие проблемы, и твердо верил, что судьба у его родного города может быть только одна – счастливая. Николаевцы отвечали взаимностью: они просто обожали своего мэра, называли его народным. Владимир Дмитриевич гордился этим званием, так как считал доверие людей высшей наградой и самой большой ценностью. Да, собственно говоря, в этом служении он видел смысл своей жизни, призвание и высокую миссию.

...Родился Владимир Чайка в семье корабелов – родители работали на Черноморском судостроительном заводе. Свою трудовую жизнь начал газорезчиком на николаевской заводской верфи. Одновременно учился в Николаевском судостроительном институте на вечернем отделении. Затем перешел на завод "Дормашина", где был избран комсоргом. В 1972 году Владимир по собственному желанию ушел в армию, временно прекратив обучение на 4-м курсе института. Два года отслужил в ракетных войсках стратегического назначения. Вернувшись в высшее учебное заведение, закончил его, а на заводе "Дормашина" стал председателем профсоюзного комитета.

Незаурядные лидерские и организаторские способности молодого специалиста были замечены, и вскоре Владимир Чайка начал работать в органах местного самоуправления. Поднимался по карьерной лестнице от заведующего отделом до заместителя председателя горисполкома. Когда в 1986 году в стране произошла авария на Чернобыльской АЭС, Владимир Дмитриевич не стоял в стороне. Именно ему доверили заниматься таким важным делом, как строительство жилья для людей, потерявших крышу над головой.

Позже Владимир Чайка три года возглавлял областное управление Пенсионного фонда, где опять же, сделал немало полезного в социальной сфере. Он первым разработал новую методику учета пенсионеров и выплаты пенсий, основанную на компьютерных технологиях, что позволило наладить эффективную и бесперебойную работу в этом направлении.

Впоследствии Владимир Дмитриевич был избран депутатом, а затем и председателем областного совета. В 1996 году Чайка принял предложение президента Леонида Кучмы стать советником консула Украины в Азербайджане. На этой дипломатической должности участвовал в переговорах с правительством Азербайджана, решал вопрос прокладки нефтепровода Баку-Поти-Одесса. Через два года вернулся на родину, и по приглашению мера Николаева Анатолия Олейника начал работать его заместителем по экономике и внешним связям. А еще через год возглавил николаевское отделение "Укрэксимбанка".

Таким был путь Владимира Дмитриевича до главной должности в его жизни – мэра города Николаев. Приняв участие в досрочных выборах на этот пост (в 2000г.), он победил, получив 56,4% голосов избирателей.

Опытный руководитель и управленец, Владимир Чайка возглавил город в непростые для страны годы: заработная плата часто выдавалась «натурой»: картофелем, луком, даже зонтиками. Тотальные сокращения, талоны на сахар, масло. Город грязный, замусоренный, транспорт работает с перебоями... И все же он не побоялся поменять комфортное банковское кресло на ответственную и хлопотную работу. Имея стратегическое видение, мэр сразу понял: рассчитывать не на кого, корабельной столице нужно выживать своими силами. Поэтому и направил штурвал в бурное море развития и изменений во всех сферах жизни.

То, что удалось сделать Владимиру Даниловичу, трудно переоценить. Достаточно сказать, что на первом международном форуме "Мегаполис: XXI век", который был организован Международной ассоциацией столиц и крупных городов, Николаев получил диплом лучшего города СНГ в номинации "За эффективную реализацию программы социального и экономического развития".

Город изменился и расцвел. Появились новые дома, скверы, тысячи километров дорог с современным покрытием, заработали новые детские сады, школы, открылись игровые площадки и стадионы, лечебно-оздоровительные комплексы и медицинские учреждения, библиотеки получили современное компьютерное оборудование, а их фонды пополнились книгами и периодикой, открыли двери коллегиума и техникумы. А главное, появились новые рабочие места, а вместе с ними – уверенность жителей города в том, что комфортная, достойная человека жизнь возможна не когда-нибудь, а здесь и сейчас, в родном Николаеве.

Четыре раза подряд жители выбирали Владимира Чайку мэром, без сомнения доверяя ему ключи от города корабелов и невест, как издавна величают Николаев. И он всегда оправдывал их надежды, тринадцать лет измеряя свой рабочий день не часами, а выполненными делами. Сколько же их было за эти годы... Вот только маленькая частичка отзывов жителей города.

Татьяна Островская, руководитель академического хора им. Светланы Фоминых:

- В истории Николаева не было ни одного городского головы, который бы вкладывал столько энергии в развитие культуры. Мы благодарны Владимиру Дмитриевичу за помощь для участия в телепрограмме детского Евровидения.

Илья Стариков, доктор педагогических наук, профессор факультета психологии Николаевского национального университета им. В.А. Сухомлинского:

- Владимир Чайка жил нашим городом и заботился о нем.

Ольга Оришака, 27 лет, кандидат филологических наук, преподаватель университета "Украина":

- Лучшего покровителя культуры, искусств и образования, чем Владимир Дмитриевич, я не знаю.

Людмила Шумакова, отличник народного образования, ветеран войны, педагог с полувековым стажем:

- Ни в одном городе Украины так не окружали ветеранов заботой, как в Николаеве.

На редкость жизнерадостный, веселый и харизматичный человек, Владимир Дмитриевич всегда оказывался в центре внимания николаевцев. Когда он улыбался, все тоже начинали улыбаться, потому что его сильная положительная энергетика передавалась, как эстафетная палочка. А еще он прекрасно играл на гитаре, знал много композиций и часто по просьбе людей исполнял свою любимую песню "Белые крылья". Мэр по фамилии Чайка и эта песня были визитной карточкой Николаева, ее оберегом и символом счастливой жизни на родной земле...

У воистину народного мера Владимира Дмитриевича Чайки было много планов, идей и проектов. И без сомнения, благодаря его энергии и упорству они могли стать реальностью, но, к сожалению, в марте 2013 года на 65 году жизни его сердце остановилось. Светлая память о выдающемся руководителе, прекрасном, благородном человеке навсегда осталась в сердцах благодарных николаевцев и всех остальных украинцев.

...Владимир Чайка. Один из лучших и эффективных руководителей города Николаев за все 220 лет его истории. Единственный мер, который четыре раза подряд переизбирался на эту должность, непрерывно находясь на ней 13 лет. Профессионал высокого класса, который сделал весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие украинского государства. Незаурядная личность и преданный своему делу патриот, который всю свою жизнь посвятил служению людям.

За выдающиеся достижения перед Украиной Владимир Чайка награжден Орденом "За заслуги" III (2002) и IІ (2004) степеней, Почетным знаком отличия Президента Украины. Также в 2007 году он получил Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени.

Заслуженный работник социальной сферы Украины.

17 марта 2007 мэр Николаева Владимир Чайка на торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2006" был удостоен высокого титула "Мэр года".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"