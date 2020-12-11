Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 22: Владимир Литвин

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №22. Владимир Литвин

Общественный лидер политического равновесия

Уравновешенный и рассудительный, прагматичный, с острым политическим чутьем – именно таким запомнился украинцам бывший председатель Верховного Совета IV и VI созывов Владимир Литвин. В калейдоскопе политических баталий, разворачивающихся под главным куполом страны в те годы, ему как никому удавалось уверенно удерживать парламентский штурвал и направлять горячие эмоции народных избранников в русло конкретных решений. За его уникальное умение находить компромиссы даже там, где это казалось, было невозможно, за ним устойчиво закрепился образ миротворца, который со временем превратился в прозвище "Голубь мира". В истории украинского политикума он занимает особое место как государственник, который всегда достигал результата, избегая острых импульсивных действий и имеющий взвешенную конструктивную позицию.

...Родился Владимир Литвин в селе Слобода-Романовская на Житомирщине. Он хорошо учился в школе, поэтому легко поступил на исторический факультет Киевского университета имени Т.Г.Шевченко. В 1978 году окончив вуз с красным дипломом, он остается в нем и начинает работать преподавателем. Впоследствии становится помощником ректора, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и защищает кандидатскую диссертацию. В 1986 году, отметив свое тридцатилетие, Литвин возглавляет управление в Министерстве высшего и среднего специального образования УССР, а затем переходит на ответственную работу в партийные органы.

После запрета Компартии в 1991 году Владимир Михайлович возвращается к преподавательской работе в университете им.Т.Г.Шевченко в качестве доцента исторического факультета. Новый судьбоносный поворот в его биографии начинается через два года, когда он знакомится с экс-премьером Леонидом Кучмой. Когда же через год Леонид Данилович становится Президентом Украины, он назначает Владимира Литвина своим помощником. Эта должность открыла для Владимира Михайловича новые возможности. В конце 1995 года он становится заместителем главы Администрации Президента: организует работу группы помощников и референтов Леонида Кучмы, следит за написанием всех докладов и аналитических записок для него, устанавливает распорядок дня и очередность аудиенций, а также руководит представительской жизнью главы государства – выездами, приемами, встречами, то есть отвечает за создание его публичного имиджа. Через четыре года, будучи уже опытным управленцем, Владимир Михайлович возглавляет Администрацию президента. Одновременно он занимает еще несколько ответственных должностей: заместитель председателя Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы, член Совета по вопросам реформации судебной системы, член Совета национальной безопасности и обороны.

В начале 2002 года Владимир Литвин решает начать самостоятельную политическую карьеру, возглавив избирательный список блока "За единую Украину". Он становится народным депутатом Украины, а позже, после долгой "спикериады" – занимает должность Председателя Верховной Рады. Конечно, управлять парламентом – дело сложное и очень ответственное, но Владимир Михайлович, как опытный организатор со стратегическим видением, успешно справляется со своей миссией. Под его председательством в декабре 2004 года были приняты важные поправки в Конституцию, которые стали залогом проведения третьего тура президентских выборов. Его решительность и способность быстро и взвешенно действовать в период оранжевой революции, по сути, спасла страну от гражданского противостояния, что признали в свое время как представители правящей власти, так и оппозиции. По этому поводу президент Польши Александр Квасьневский сказал: "Принципиальная позиция украинского парламента и лично Владимира Литвина помогла конфликтующим сторонам« конституционно выйти из кризиса".

Впоследствии, имея огромные рейтинги и имидж миротворца, Владимир Литвин решает создать собственную партию – "Народный блок Литвина". В первую пятерку в списке кандидатов в депутаты вошли такие известные личности, как народная артистка Украины София Ротару и первый космонавт Леонид Каденюк. Однако на выборах в парламент в 2006 году блоку не хватило 0.56%, чтобы преодолеть трехпроцентный барьер. Литвин возвращается к научной деятельности в качестве вице-президента Национальной академии наук Украины, пишет книги. Как ученый он исследует проблемы новейшей истории страны, становление правовой системы, конституционного права, вопросы теории и практики государственного строительства, политического развития общества и другие.

Хотя Владимир Михайлович оказался несколько в стороне от активной политической жизни, он заявил, что своего последнего слова еще не сказал, а пока займется укреплением возглавляемой им Народной партии. Через год, в 2007-м, на досрочных парламентских выборах блок Литвина снова участвует в гонке, набирает 3.96% избирателей и получает в Верховной Раде VI созыва 20 депутатских мандатов. В декабре 2008 года после окончания политического кризиса Владимира Михайловича второй раз выбирают Председателем украинского парламента. За такое решение проголосовали 244 народных депутата.

Всего в кресле спикера Верховной Рады Владимир Литвин находился дольше всех своих предшественников и преемников за всю новейшую украинскую историю. Он занимал эту должность целых две полных каденции - 8 лет, сделав много полезного для развития страны, обладая незаурядным искусством снимать напряжение вокруг сложных, а порой судьбоносных вопросов, как в сессионном зале, так и в обществе в целом. Все свои силы и умения он прилагал, чтобы сохранить нацию от раздора и, по его выражению, "соединить два берега Днепра". И в этом он достиг немалых успехов, потому что не на словах, а на деле работал по принципу, который сам сформулировал: "Надо двум ветвям власти вместе двигать большое дело строительства государства, а не искать врагов".

...Владимир Литвин. Талантливый государственный деятель, который обладает стратегическим видением и умением быстро ориентироваться в водовороте событий. Главный миротворец оранжевой революции, благодаря правильным действиям которого страна избежала гражданского противостояния. Общественный лидер, который всегда утверждал идеалы единства и согласия. Ученый-историк, доктор наук, написавший более 430 научных трудов и книг. Мудрый политик, который на самых сложных виражах современной украинской истории умеет держать удар, имеет четкую взвешенную позицию и всем сердцем и умом служит Украине.

В 2004 году Владимир Литвин был удостоен высшего государственного звания "Герой Украины" с вручением ордена Державы. Также он награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени и Командорским крестом со звездой ордена святого Григория Великого (Ватикан, 2001).

Владимир Литвин – заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники (за серию монографий "Украинская фалеристика и бонистика").

11 марта 2006 выдающийся политик и общественный деятель Владимир Литвин на торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2005" был удостоен высокого титула "Общественный лидер года".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"