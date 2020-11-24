Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 20: Игорь Крутой

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №20. Игорь Крутой

Крутой композитор народной любви

Игорь Крутой. Один из самых талантливых, ярких и любимых слушателями композиторов в жанре популярной музыки. Непревзойденные достижения Маэстро известны во всем мире. "Творческие вечера Игоря Крутого" с громким успехом прошли на сценах "Мэдисон Сквер Гарден", "Радио-Сити Мьюзик Холл" в Нью-Йорке, "Шрайн Аудиториум" и "Kodak Theater" в Лос-Анджелесе. Овациями и аплодисментами встречали Мастера композиции на самых престижных концертных площадках Германии, Израиля, Украины, Казахстана и других стран. Он является автором более чем трехсот песен, которые включали в свой репертуар такие звезды, как София Ротару, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев, Владимир Пресняков, Лара Фабиан, Димаш Кудайберген, а также выдающиеся оперные певцы Андреа Бочелли, Чо Сумы, Дмитрий Хворостовский... И этот список можно еще долго продолжать.

Автор музыки к популярным кинофильмам и телесериалам, продюсер, аккомпаниатор, исполнитель песен Игорь Крутой преуспел в музыкальной карьере и по праву называет себя человеком, которому судьба подарила много счастливых шансов. "Я, паренек из украинского райцентра Гайворон, пробился, вошел в круг таких людей, мои песни пели лучшие певцы страны, мои концерты собирали с аншлагом самые большие залы мира. Наверное, звезды как-то сошлись в мою пользу, где-то боженька, видимо, улыбнулся мне, подмигнул", – с юмором говорит Игорь Яковлевич. Его незаурядный талант продюсера зажег немало новых звезд на эстраде, но прославленный автор не намерен почивать на лаврах. Поклонник западного рэпа и музыкальной классики, он много и плодотворно работает с начинающими исполнителями. Ведь и сам Игорь Крутой не понаслышке знает о сложностях, с которыми сталкиваются почти все новички.

Родился Игорь Яковлевич в семье простых рабочих, и уже в пятнадцать лет умел играть на фортепиано и баяне. Но на то, чтобы поступить в Саратовскую консерватории и получить диплом композитора, понадобилось целых 11 лет. А до этого ему приходилось зарабатывать на хлеб, играя на танцах, в ресторанах и обучая игре на баяне в сельской глубинке.

В 1979 году дипломированного молодого композитора приглашают на работу в Московский концертный оркестр "Панорама". Здесь он работает вместе с такими знаменитостями, как Леонид Сметанников, Владимир Мигуля и Полад Бюль-Бюль Оглы. Через год И.Крутой начинает работать в популярном вокально-инструментальном ансамбле "Голубые гитары", затем – у известной певицы Валентины Толкуновой. Позже Игорь присоединяется к гастрольной группе актера Евгения Леонова, куда зовет своего товарища, тоже родом из Украины, певца Александра Серова.

Первый успех пришел к Игорю Крутому только в 1987 году, когда он написал песню "Мадонна". Ее исполнил давний друг композитора Александр Серов, и они оба стали лауреатами популярного телевизионного фестиваля "Песня года". Именно Александр стал первым известным исполнителем, для которого И. Крутой стал писать песни, которые собственно, сделали композитора известным широкой публике в СССР и за его пределами. О.Серов дважды побеждал на международных музыкальных конкурсах с песнями авторства Игоря Крутого - "Вдохновение" и "Судьбе назло". После первого большого успеха воодушевленный композитор написал для Александра еще несколько песен, в их числе "Музыка венчальная", "Ты меня любишь", "Как быть".

С этого времени карьера Игоря Крутого стремительно идет вверх. Он начинает писать песни для огромного количества популярных советских эстрадных исполнителей (Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон и многие другие), которые с его хитами (как и их автор) становились дипломантами и лауреатами престижного советского музыкального фестиваля "Песня года".

В этот же период Игорь Яковлевич начинает заниматься еще и продюсерской деятельностью. Он становится художественным руководителем, а позже (в 1998-м) – президентом концертно-продюсерской компании "АРС". Под его руководством организация превратилась в одну из крупнейших в своей области. Начиная с 1994 года Крутой совместно с компанией "АРС" устраивает свои творческие вечера, в которых принимают участие многие известные эстрадные исполнители.

Композитор писал песни для лучших артистов, все его хиты даже трудно перечислить. Но все же о некоторых стоит сказать отдельно. "Мадонна" - песня, которая в одночасье прославила и композитора, и исполнителя, была настолько популярной, что Александр Серов снял о ней короткий фильм, который можно считать первым видеоклипом. На песню "Ты меня любишь", которая имела огромный успех на радио и телевидении, также был снят замечательный видеоклип с кинозвездой Ириной Алферовой. Песня "Я люблю тебя до слез" стала просто визитной карточкой Александра Серова. Она настолько полюбилась слушателям, что даже сейчас, через 20 лет после написания композиции, ее просят исполнить на концертах.

Настоящей жемчужиной в творчестве Маэстро стала песня "Любовь похожая на сон". Она произвела настоящий фурор, став "Песней года-1994". Интересна история создания этого выдающегося шлягера. Композиция была написана по заказу Аллы Пугачевой и насчитывала 18 (!) вариантов, прежде чем устроила Примадонну. Стихи на уже готовую музыку за два дня написала малоизвестная на тот момент поэтесса Валерия Горбачева. Филипп Киркоров, которому Игорь Крутой первому представил песню, был в восторге. Она стала одной из самых популярных как в его исполнении, так и в репертуаре Аллы Пугачевой. Также эту легендарную песню блестяще исполняли Лара Фабиан и звезда нового поколения современных исполнителей Димаш Кудайберген. Еще один хит – "Незаконченный роман", который принес славу Игорю Крутому не только как композитору, но и исполнителю (в дуэте с Ириной Аллегровой). Кстати, Ирина благодаря музыке И.Крутого изменила имидж – она стала более элегантной и в ее репертуаре появилась лирика.

К наиболее известным и популярным относятся также песни "Как быть", "Давай друг друга украдем", "Ангел-хранитель", "Я тучи разгоню руками", "Ты мне нужен", "Мой друг", "Канатный плясун", "Приглашение на закат", "Игра" и другие. Всего на счету композитора 16 музыкальных альбомов с его композициями в исполнении многих популярных эстрадных исполнителей.

Кроме песен Игорь Крутой пишет и фортепианную инструментальную музыку: он выпустил альбом "Без слов" в трех частях. Также он автор музыки к трем художественным фильмам: "Жажда страсти", "Заложники дьявола" и "Сувенир для прокурора".

Игорь Крутой остается открытым к новаторству, оригинальным идеям, сотрудничеству с другими талантливыми деятелями искусства. Начиная с 2002 года в соавторстве с легендарным латышским композитором Раймондом Паулсом он является организатором ежегодного фестиваля молодых исполнителей "Новая волна" в городе Юрмала (начиная с 2015 года - в городе Сочи), что за годы существования и развития стал своеобразным постсоветским Евровидением.

...Игорь Крутой. Выдающийся композитор современности, творчество которого вызывает восхищение и любовь миллионов слушателей во всем мире. Успешный продюсер, который достиг высот в шоу-бизнесе и зажег не одну звезду на музыкальном небосклоне. Талантливый исполнитель песен и аккомпаниатор, который сотрудничал с самыми известными певцами и создавал оригинальные феерические шоу. Автор непревзойденных замечательных шлягеров, которые исполняют уже не одно поколение вокалистов, и которые навсегда стали классикой эстрадного искусства.

В 2011 году талантливый композитор Игорь Крутой был удостоен высокого звания Народный артист Украины.

12 марта 2005 Игорь Крутой во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2004" стал обладателем международной премии "За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства".

26 марта 2011 Игорь Крутой во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2010" стал обладателем почетной Специальной награды "Звездное SOLO".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"