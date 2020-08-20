Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 11: София Ротару

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №11. София Ротару

Легенда эстрадного олимпа

Яркая и самобытная София Ротару. Ее сильный, экспрессивный голос кажется не имеет пределов в диапазоне звучания, искренность и темперамент захватывают, а сочетание трех музыкальных стихий - украинской, молдавской и российской - добавляют особые краски и колорит. В ее песнях, как-будто заряженных красотой и романтикой Буковинского края, органично переплетаются чистота первой любви и искренняя вера в счастье, оптимизм и надежда на победу света и добра. София Ротару поет самозабвенно, на одном дыхании, чаруя неповторимыми интонациями удивительного голоса.

...Родилась певица в селе Маршинцы Черновицкой области. Музыкальные способности Софии проявились очень рано: уже с первого класса она пела в школьном и церковном хорах. "Трудно сказать, когда и как появилась музыка в моей жизни, - говорит София Михайловна. - Кажется, что она во мне жила всегда. Я выросла среди музыки, она звучала везде: за свадебным столом, на посиделках, на вечеринках, на танцах ...". Ее первым учителем был отец, который и сам в молодости очень любил петь, имея абсолютный музыкальный слух и красивый голос.

В школе София училась игре на домре и баяне, участвовала в художественной самодеятельности, выступала с концертами в окрестных селах. Особенно она любила домашние концерты: шесть братьев и сестер составляли прекрасный хор. Отец верил в большое будущее дочери, говорил: "Соня будет артисткой".

Первый успех пришел к Софии Ротару в 1962 году - она победила в районном конкурсе художественной самодеятельности. За ее волшебный голос земляки прозвали ее "Буковинский соловей". Голос юной певицы действительно был удивительным: поражали его сила и широта, необычайная звуковая насыщенность. На областном смотре художественной самодеятельности в Черновцах 1963 она завоевала диплом первой степени. Как победительницу, Софию направили в Киев для участия в республиканском фестивале народных талантов. В Киеве Ротару вновь была первой, а ее фото было размещено на обложке журнала "Украина". После победы на республиканском конкурсе девушка твердо решила стать певицей и поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища.

После окончания училища Софию Ротару делегировали в составе творческой группы в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Неожиданно для всех она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен. Болгарские газеты пестрели заголовками: "21-летняя София покорила Софию". Так было оценено исполнение украинской народной песни "На камені стою" и молдавской "Люблю весну", а также "Степом" (А. Пашкевича) и "Валентины" (Г. Георгицу). Последняя песня посвящалась присутствовавшей в зале первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Председатель жюри Людмила Зыкина сказала тогда о Ротару: "Это певица с большим будущим ..." И она не ошиблась.

Взлет музыкальной карьеры Софии Ротару начался с ее участия в музыкальном фильме режиссера Романа Алексеева о нежной и чистой любви девушки-горянки и донецкого парня, который назывался "Червона рута". Певица стала главной героиней фильма, имевший большой успех. И, когда София получила приглашение работать в Черновицкой филармонии и создать свой ансамбль, его название появилось сама собой - "Червона рута". К тому же, так называлась одна из первых песен замечательного композитора и поэта Владимира Ивасюка. Сотрудничество Софии Ротару с выдающимся мастером песенного жанра переросло в плодотворный творческий тандем: большинство его произведений были написаны специально для нее. И до сих пор шедевры тех лет звучат на концертах певицы во многих странах мира, а песня «Червона рута» стала визитной карточкой Софии Михайловны.

С самого первого выступления София Ротару и ее ансамбль заявили о себе как о ярких представителях целого направления эстрадного искусства, характерной чертой которого является сочетание в репертуаре и стиле элементов народной музыки с современными ритмами. Это стало началом широкого признания певицы, и уже с 1971 г. она ведет отсчет своей профессиональной творческой деятельности.

Начиная с 1970-х годов песни в исполнении Софии Ротару постоянно становились лауреатами "Песни года". Они создавались в содружестве с лучшими композиторами и поэтами страны. Арно Бабаджанян написал для нее "Верни мне музыку", Алексей Мажуков - "А музыка звучит", Павел Аедоницкий - "Для тех, кто ждет", Оскар Фельцман - "Только тебе", Давид Тухманов - "В доме моем", "Вальс", Юрий Саульский -"Обычная история". София Ротару была первой исполнительницей песен композитора Евгения Мартынова, таких как "Лебединая верность" и "Баллада о матери". Долгие годы творческого сотрудничества связывают певицу с композитором Владимиром Матецким. Начало этому сотрудничеству положила песня "Лаванда", написанная 1985 для дуэта Софии и Яака Йолы. Следующими стали такие песни, как "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" ...

Музыкально-актерское дарование Софии Ротару отмечено многочисленными наградами и премиями: в 1973 году в Болгарии на конкурсе "Золотой Орфей" она получила первую премию за исполнение песен "Мой город" Е. Доги и "Птица" Т. Русева и Д. Демьянова, в 1974 году в Сопоте завоевала вторую премию за исполнение польской песни из репертуара Галины Фронцковяк "Кто-то". И это только начало списка…

За свою долгую творческую жизнь на эстраде София Ротару исполнила около 400 песен на украинском, русском, молдавском, сербском, болгарском, польском, итальянском, английском и немецком языках. Певица гастролировала многими странами Америки, Европы, Азии и Австралии, снялась во многих музыкальных телефильмах, а также в главных ролях художественных картин "Где ты, любовь?" (1980 г.), и "Душа" (1981 г.).

Любимая миллионами певица, звезда шоу-бизнеса, актриса продолжает выступать перед слушателями, даря им встречу с шедеврами эстрадного искусства. София Ротару не устает экспериментировать, включая в свой репертуар композиции современных жанров и заново прочитанные хиты прошлых лет. По словам Софии Михайловны, песня для нее - "маленькая новелла со своим миром чувств, драматургическим строем, героями". И в каждую из них она вкладывает свою душу и сердце.

...София Ротару. "Золотой голос", легенда украинской эстрады, исполнительница с присущим только ей уникальным стилем. Ее открытая, экспрессивная манера исполнения, оптимизм и лиричность, волнующий голос, яркая внешность много лет вдохновляют и приносят удовольствие слушателям во всем мире. Выдающийся вклад непревзойденной певицы в развитие музыкального искусства, ее самоотверженный труд на ниве сохранения национальных культурных традиций высоко оценены украинским государством.

В 2008 году София Ротару была удостоена высокого звания "Герой Украины" с вручением ордена Державы.

В 1988 году Софии Ротару было присвоено высокое звание народной артистки СССР.

София Ротару награждена орденами "Знак Почета" (1980), Дружбы народов (1985), Орденом "За заслуги" II ст. (2007), Орденом княгини Ольги I (2002) и III степеней (1999), Орденом Республики (Республика Молдова, 1997).

6 марта 1999 София Ротару во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-1999" стала обладателем специальной премии "За выдающийся вклад в украинскую культуру".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"