Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 10: Анатолий Соловьяненко

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года»

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №10. Анатолий Соловьяненко

Маэстро оперного пения

Удивительный голос, который завораживал и заставлял замирать. Артист, настолько многогранный и искренний, что казалось, он не играет, а просто живет на сцене. Певец, для которого музыка и театр, были Храмом, в котором звучали самые лучшие, чистые и трепетные струны его души. Таким был Анатолий Соловьяненко – "золотой голос" Украины, выдающийся артист ХХ столетия. Его исполнительское мастерство достигало уровня лучших теноров мира, а талант покорял слушателей от Японии до Канады.

...Любовь к пению проявилась у Анатолия очень рано, ведь песня была неотъемлемой частью жизни нескольких поколений донецкой шахтерской семьи, в которой он родился. Отец и мать в молодости исполняли первые партии в любительских спектаклях опер "Наталка Полтавка" Н.Лысенко и "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского. Парень унаследовал и красоту, и гордую осанку, и сильный красивый голос. А еще – певучую фамилию, которая видимо, не случайно пошла еще с деда-прадеда. С детства Толя пел под гармошку, баян, фортепиано, участвовал в художественной самодеятельности.

По окончании школы с золотой медалью, на семейном совете решили, что Анатолий продолжит шахтерскую династию. Юноша поступает в Донецкий политехнический институт на горно-механический факультет. Однако у судьбы были свои планы. Уже учась на четвертом курсе, Соловьяненко встречает человека, который круто изменил его жизнь. Солист Донецкого оперного театра, заслуженный артист РСФСР Александр Коробейченко заметил одаренного певца и стал его наставником. Анатолий не только овладевал вокалом, он самостоятельно изучал итальянский язык, штудировал методические труды выдающихся теоретиков и практиков вокального искусства. Опытный педагог Коробейченко изначально готовил своего подопечного к оперной сцене: учил владеть телом и жестом, фехтовать, правильно кланяться. По требованию учителя будущий артист все это время избегал публичных выступлений.

Десять лет упорных занятий вокалом и музыкой стали прологом к той сенсации, которую произвел певец в 1962 году на смотре народных талантов в Киеве. Компетентное жюри, в которое входили выдающиеся украинские певцы, затаив дыхание, слушали выступление молодого горного инженера. Он уверенно и профессионально исполнил произведения, принадлежащие к мировому теноровому репертуару – арию Радамеса из "Аиды" Дж.Верди и ариозо Канио из оперы Леонкавалло "Паяцы". Талантливый исполнитель покорил всех присутствующих прекрасным голосом, артистизмом, несравненной легкостью верхних нот. Вскоре Анатолий Соловьяненко был принят стажером в Государственный академический театр оперы и балета имени Т.Г.Шевченко.

Уникальные вокальные данные и трудолюбие певца поражали и восхищали. Поэтому совершенно закономерной стала его победа в конкурсе молодых вокалистов за право стажироваться в миланском театре "Ла Скала". Здесь, на благословенной музами земле, Анатолий Соловьяненко под руководством известных мастеров пения Дженнаро Барра и Энрико Пьяцца начал познавать школу итальянского бельканто. В течение трех лет учителя совершенствовали культуру исполнения, развивали вкус, раскрывали яркость и своеобразие голоса, который все больше и больше кристаллизовался как лирический тенор.

В Италии Анатолий изучил восемь оперных партий. Вернувшись в Украину, он дебютировал на сцене Киевского оперного театра в "Риголетто" Дж.Верди, блестяще исполнив партию Герцога. Этот день стал для Анатолия счастливым пропуском в мир Оперы. Позже партия Герцога, а также Эдгара ("Лючия де Ламмермур" Доницетти) и Альфреда ("Травиата" Верди) стали коронными в репертуаре украинского певца. Он исполнял их в Киеве и во время гастролей на сценах лучших советских и зарубежных театров. Ему аплодировали в миланском "Ла Скала", в нью-йоркском "Метрополитен-опера". Кстати, Анатолий Соловьяненко стал первым советским тенором, получившим приглашение петь в этом ведущем театре США. В течение сезона 1977-1978 гг. он участвовал в двенадцати спектаклях, его фамилию даже добавили в перечень штатных теноров театра, среди которых были Паваротти, Доминго, Карерас ...

Как настоящий художник, который осознает высокое призвание, Анатолий Соловьяненко постоянно шлифовал свое мастерство. Он в совершенстве овладел итальянской и французской манерой исполнения и виртуозно пел во многих операх французских (Обер, Бизе, Массне) и итальянских (Верди, Пуччини, Доницетти) композиторов.

Несмотря на огромный успех на престижных оперных сценах мира, Анатолий Борисович никогда не соглашался на заманчивые предложения работать за рубежом. Наибольшее удовольствие он получал в стенах родной Киевской оперы. В этом храме искусства «золотой голос» артиста звучал в ведущих партиях украинских, российских и зарубежных авторов, в частности Манрико в опере Дж.Верди "Трубадур", Андрея в опере С.Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем", Фауста в опере Ш. Гуно "Фауст", Марио Каварадосси в опере Дж.Пуччини "Тоска" и многих других.

Всемирную популярность принесла А. Соловьяненко также его концертная деятельность, особенно исполнение украинских песен: "Чорнії брови, карії очі", "Ніч яка місячна", "Дивлюсь я на небо", "Там, де Ятрань круто в’ється", "Повій, вітре, на Вкраїну", "Стоїть гора високая" и другие, которые в исполнении Соловьяненко становились настоящими вокальными шедеврами. Анатолий Борисович пел их особенно душевно, просто и в то же время лирично, вдохновенно, что роднило его искусство с творчеством великих певцов Бориса Гмыри, Оксаны Петрусенко, Ивана Козловского.

20 оперных партий, более десяти программ камерного репертуара, куда вошли старинные арии, романсы украинской, русской и мировой классики, народные песни, объемная дискография (более 20 пластинок и компакт-дисков), исполнение партий в кинооперах – таково творческое наследие великого певца. Выступления почти на ста оперных сценах, филармонических залах и на стадионах многих городов мира принесли артисту заслуженную славу и признание.

Жизнь Анатолия Соловьяненко, подлинно народного, любимого миллионами слушателей певца, была полна непрерывной и напряженной работы над совершенствованием голоса. Он был настолько предан сцене, что отказывался от простых радостей жизни ради того, чтобы в минуты наивысшего взлета своего таланта достигать вершин вокального исполнения. Неудивительно, что мировые звездные теноры Плачидо Доминго и Лучано Паваротти считали, что мастерство Соловьяненко не уступает их собственному. Во время гастрольных выступлений гениальному Маэстро оперного пения поклонники его таланта устраивали овации в США и Канаде, Италии и Японии, Болгарии и Германии, Бельгии и Монголии, Австралии и на Кубе.

... Анатолий Соловьяненко. Выдающийся певец, который входит в золотой фонд украинской культуры. Он гордость и слава национального оперного вокального искусства.

В 1975 году Анатолию Соловьяненко было присвоено высокое звание народного артиста СССР. Он лауреат Ленинской премии (1980) и Государственной премии Украины им. Т.Г.Шевченко (1997), награжден Орденом "Дружбы народов" (1980) и орденским знаком "Слава на верность Отчизне" III степени (1999).

В 1998 году Анатолий Соловьяненко награжден престижной государственной наградой Италии - Орденом Командора Республики.

В 2008 году Анатолий Соловьяненко был удостоен наивысшего государственного звания "Герой Украины" с вручением ордена Державы (посмертно).

6 марта 1999 года Анатолий Соловьяненко во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-1998" был удостоен высокого титула "Деятель культуры и искусства года".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"