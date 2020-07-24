Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 7: Юрий Рыбчинский

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №7. Юрий Рыбчинский

Волшебный скрипач поэтического слова

Если спросить, кто автор слов известной украинской песни "Ой, летіли дикі гуси", многие слушатели ответят, что эта песня – народная. Она действительно такая – ее знают и поют вот уже 50 лет не только известные исполнители, но и миллионы простых людей. Для себя, для души. Потому что есть в ней какая-то особая проникновенность, и печаль, и глубокое чувство ... И все же автор слов у этой легендарной песни есть, и об этом тоже знают многочисленные ценители украинской эстрады. Конечно же, это – Юрий Рыбчинский. Его имя уже давно стало «поэтическим брендом», символом качества украинской песни. Невероятно, но у этого мастера слова почти нет песен, которые бы не стали популярными. А шлягером становится каждый десятый! Достаточно вспомнить только "Чарівну скрипку" и "Зелен-клен", "Три поради" и "Минає день", "Тече вода" и "Верба", "Пилигримы" и "Виват, король!", "Берега" и "Хрещатик"... И это только начало списка.

Известен Юрий Рыбчинский не только прекрасными песнями. В его творческом активе – либретто опер и рок-опер (наиболее известные "Белая ворона. Жанна д'Арк", "Парфюмер", "Белая гвардия"), десятки музыкальных номеров в спектаклях и кинофильмах. Также он талантливый автор пьес и сценариев. На основе пьесы "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит" создан популярный одноименный мюзикл. Успешен Юрий Рыбчинский и как продюсер, с его легкой руки на эстрадном небосклоне зажглась не одна звезда.

... Свое первое стихотворение Юрий Рыбчинский написал в 8-м классе. Его семья жила в Киеве, на Подоле. Поскольку мужчины из семьи Рыбчинских имели склонность к рисованию, то по традиции Юра целых десять лет занимался в художественной школе. Не удивительно, что его первые пробы пера для родителей стали полной неожиданностью. Он начал посещать литературную студию, познакомился с молодым режиссером Лесем Танюком, который научил азам поэтического мастерства, по-настоящему открыл украинскую культуру. Особенно важным для юноши стало знакомство с известным поэтом Евгением Евтушенко. Юрий показал ему свою "творческую тетрадь" после выступления метра поэзии в киевском Октябрьском дворце. Советы Евтушенко и его "благословение" стали мощным стимулом для дальнейшего поэтического поиска Юрия Рыбчинского. Впоследствии произведения восемнадцатилетнего поэта появились в популярном журнале "Юность" и газете "Комсомольская правда", а известный чтец Вячеслав Сомов взял стихи молодого поэта в свои концертные программы. На афише фамилия Рыбчинского стояла рядом с Пастернаком и Цветаевой... Далее по окончании филфака Киевского университета была армия. Здесь и состоялась знаковая встреча, которая сильно повлияла на дальнейшее развитие событий. Поэт Юрий Рыбчинский и композитор Игорь Поклад оказались в одном армейском ансамбле. Их первой пробой сотрудничества в творческом тандеме стала песня "Глаза на песке", которую отдали популярной советской певице Тамаре Миансаровой. Успех этой песни был ошеломляющим. Чуть позже она вошла в репертуар самых ярких звезд того времени – Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева ... Так началось восхождение на эстрадный Олимп поэта-песенника Юрия Рыбчинского.

Что отличает хорошую песню от посредственной? Какие составляющие нужны, чтобы она взяла за душу, запомнилась, стала хитом? Конечно, очень важны музыка и исполнитель. Но все же, при всех равных условиях, основой является наполнение песни – история, сюжет, которую она несет. И именно в этом Юрий Рыбчинский – непревзойденный мастер. Очень часто его песня – это маленький спектакль, действо, которое разворачивается на наших глазах. Какой-то мистически-поэтической силой ему удается вовлечь слушателя в созданный им мир и стать его частью.

... 1978 год. Концерт знаменитых "Песняров" в киевском Дворце спорта. Яблоку негде упасть. Первое отделение заканчивает премьера рок-баллады "Крик птицы" в исполнении руководителя группы Владимира Мулявина. Последние музыкальные аккорды и ... тишина. Проходят секунды. Минута, вторая. Слышно только, как кто-то тихо всхлипывает. Наконец слушатели вернулись в реальность, и зал взорвался овациями ...Удивительная, проникающая в самое сердце, композиция.

Произведения Юрия Рыбчинского бывают настолько сильны по своему воздействию и энергетике, что даже "участвуют" в исторических событиях. Такая судьба постигла песню "Свобода" из рок-оперы "Белая ворона". Первый раз она звучала через громкоговорители на всю Москву во время путча 1991 года в Москве, поддерживая сторонников Бориса Ельцина. Во второй раз, как гимн освободительной борьбы ее спела на Майдане во время Оранжевой революции в Киеве Наталья Сумская. Что ж, если песни Рыбчинского звучат во время восстаний, они действительно народные!

За свой многолетний творческий путь Юрий Рыбчинский сотрудничал более с 150 композиторами, среди которых Игорь Поклад, Владимир Ивасюк, Борис Монастырский, Игорь Шамо, Николай Мозговой, Геннадий Татарченко, Владимир Засухин, Вадим Ильин, Игорь Крутой и многие другие. Ежегодно расширяется круг творческого содружества с композиторами новой генерации, такими как Николо, Игорь Демарин, Виктория Васалатий. Поэта интересуют современные тенденции – когда молодые люди делают то, чего еще не делал никто. Как правило, он одновременно работает минимум с 10-15 композиторами – украинскими, грузинскими, белорусскими, российскими.

Перечень звездных исполнителей песен Рыбчинского огромен: София Ротару, Василий Зинкевич, Нина Матвиенко, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Алла Пугачева, Валентина Толкунова, Лайма Вайкуле, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Руслана Лыжичко, Наталья Бучинская – перечислить всех просто невозможно. А сколько новых звездных имен он открыл, на скольких песенных конкурсах занял первые места!

…Уже более полувека на украинской и мировой эстраде звучит волшебная скрипка поэтического слова Юрия Рыбчинского. Многие исполнители включают его песенные шедевры в репертуар своих сольных концертов в Украине и Израиле, США и Германии, Беларуси и России. А Мастер продолжает создавать новые песни. Те же, что были написаны раньше, получают вторую и третью жизнь. Не так давно на шоу "Голос страны" две молодые украинские певицы в вокальном поединке боролись за победу с песней ... "Глаза на песке". Двое других конкурсантов исполняли его песенную жемчужину "Скрипка грає". Какое же это счастье для автора – идут годы, сменилось не одно поколение исполнителей, а песни, уже ставшие классикой, продолжают звучать!

Как одному из основателей украинской эстрадной песни, ЮриюРыбчинскому присвоено звание Народный артист Украины. Также он удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств Украины.

За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры, обогащение отечественного песенного искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность Юрий Рыбчинский награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Юрий Рыбчинский является неоднократным лауреатом Всесоюзного телевизионного конкурса "Песня года" (1972, 1974, 1976, 1978-80, 1983, 1987-89).

7 марта 1998 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-1997" Юрий Рыбчинский был удостоен высокого титула "Деятель культуры и искусства года".

21 марта 2015 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2014" Юрий Рыбчинский стал обладателем Специальной премии им. Михаила Воронина "За высокий стиль жизни".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"