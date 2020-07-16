Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 6: Леонид Кравчук

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История № 6. Леонид Кравчук

Первый Президент Независимой

Декабрь 1991. Небольшая делегация из пяти человек во главе с Президентом Украины Леонидом Кравчуком возвращалась самолетом в Киев. Только что в Беларуси он поставил свою подпись под историческим документом – Беловежским соглашением, в котором было объявлено о прекращении существования Союза ССР. Для Украины, которая на всенародном референдуме проголосовала за независимость, это соглашение имело исключительно важное значение. Сердце Леонида Макаровича наполнялось радостью и гордостью от этого эпохального события. Но имела место и тревога. Ведь советская империя, которая билась в предсмертных судорогах, еще могла больно ударить за такие решительные действия. Для этого было множество способов: уничтожение самолета, арест по возвращении ... Понимал ли Кравчук, что есть реальная опасность? Конечно. Как никто другой он знал, на что способна советская "система". Но за ним стоял 40-миллионный украинский народ, который выразил свою волю. И чувство этой чрезвычайной ответственности было выше страха.

Около двух часов ночи самолет благополучно приземлился на родной земле. Авто быстро домчало первого Президента до дома. Неожиданно из темноты вынырнули четверо вооруженных крепких парней в форме. Они в быстром темпе приближались к машине ... "Приехали", – единственное, что мелькнуло в голове у Леонида Кравчука. Но из машины вышел спокойно.

– Господин Президент, мы назначены быть вашей личной охраной! Разрешите приступить к исполнению обязанностей! – заметно волнуясь отрапортовал старший, отдавая честь.

Глаза Леонида Макаровича стали влажными. "Родные вы мои ..." – подумал растроганно. Он как-то особенно остро почувствовал этот исторический момент. Впервые, избранного народом украинского Президента, пришли охранять свои, украинские военные...

...29-й год Украина живет под независимым желто-голубым флагом. И с высоты современных реалий особенно весомой и значимой предстает личность Леонида Макаровича Кравчука как политика, который сыграл ведущую роль в обретении страной независимости и построении основ украинской государственности. И то, что ему удалось пройти этот путь "по лезвию бритвы", не допустить войны и кровопролития – его огромная заслуга. Несомненно, успеху способствовали такие качества Леонида Макаровича как мудрость, дипломатичность, стратегическое видение и мужество.

Подписание Леонидом Кравчуком вместе с россиянином Борисом Ельциным и белорусом Станиславом Шушкевичем Беловежского соглашения стало важнейшим событием не только в истории Украины, но и в международном масштабе. Оно юридически узаконило появление на карте мира независимой Украины. А еще – открыло дорогу к демократическим преобразованиям на территории как бывшего СССР, так и всего мира. Учитывая риски, которым подвергли себя "подписанты" соглашения, первый председатель СБУ молодого государства Евгений Марчук назвал этот поступок "актом личной смелости Леонида Кравчука". Тот факт, что политика требует смелых решений, первый Президент подтвердил еще не раз.

Тогда, в далеком 1991-м, события развивались стремительно. 24 августа, находясь на посту Председателя еще советского Верховного Совета, Леонид Кравчук поддержал инициативу депутатов партии "Народный рух" о голосовании за "Акт провозглашения независимости Украины". С этого дня начался отсчет нового исторического времени...

Тысячелетиями украинцы мечтали о собственном независимом государстве. И проведение всенародного референдума должно было поставить точку в этом извечном вопросе. Кстати, это одна из принципиальных позиций Леонида Макаровича – важнейшие государственные решения выносить на суд своего народа. И 1 декабря 1991-го граждане Украины сказали свое слово: 90,34% проголосовали за независимость Украины.

Одновременно с референдумом проходили первые в истории независимого государства выборы Президента Украины. Кандидат Леонид Кравчук одержал победу в первом же туре, набрав 61,59% голосов избирателей. 5 декабря 1991 всенародно избранный глава государства присягнул на верностьУкраине. Поскольку новой украинской Конституции еще не было, Леонид Кравчук предложил принимать присягу на Пересопницком Евангелии. С тех пор это стало традицией, которая существует до сих пор.

Жизнь набирала обороты. На руках первого Президента оказалось новорожденное украинское государство. Преобразований ждали все ветви власти, министерства и ведомства, нужно было создавать систему обороны, выстраивать внешнюю и внутреннюю политику. Также как один из главных, встал вопрос о презентации Украины как государства мировой общественности. Все эти задачи Леонид Кравчук выполнил.

В течение первого года существования независимой Украины ее самостоятельность признали более 130 стран, с ними были установлены дипломатические отношения, а 40 государств открыли в Киеве свои представительства.

Именно во времена Л. Кравчука Украина начала обретать все присущие независимому государству атрибуты. Продолжая тысячелетнюю традицию создания государства, был утвержден Герб, Флаг и Гимн страны. Еще одним знаменательным шагом стал подписанный в 1992 году Хельсинский итоговый акт, который устанавливал незыблемость украинских границ.

При Леониде Кравчуке были приняты первые 400 законодательных актов, которые закрепили основы полученной независимости. Был сформирован щит безопасности – Вооруженные силы Украины.

Большие изменения произошли во внутренней политике. Прекратила существование Коммунистическая партия Украины, что позволило заложить фундамент многопартийной системы. А расцвет свободы слова еще раз подтвердил успехи Украины в направлении демократических ценностей.

...Люди, которые сделали что-то в истории первыми, всегда особенные. Но есть среди них те, которым выпала миссия воплотить в жизнь вековые стремления к свободе и независимости многих поколений. Как ледоколы, они прокладывают новые исторические пути и делают возможными мечты миллионов. Бесспорно, такой личностью является первый Президент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук. Именно его подпись стоит на всех важнейших документах, которые решали судьбу украинской нации. И хотя на время его президентства выпали беспрецедентные трудности и первые, самые трудные шаги в создании новой страны из постсоветского хаоса, страна состоялась! А сформулированные под его руководством направления развития, например, европейский вектор внешней политики – выдержали испытание временем и остаются актуальными по сей день.

Известный архитектор и общественно-политический деятель Лариса Скорик сказала о Леонида Кравчука: "Это уникальная личность. Я уже не говорю о его интеллекте, дипломатичность, это вне всяких оценок. Его роль в новейшей истории и вообще в истории Украины неоспорима, ее никто не может затмить".

До сих пор Леонид Макарович остается активным участником политической жизни Украины. Его опыт и авторитет, мудрость и компетентность, аналитический ум и умение дать важный совет – всегда нужны и актуальны. "Целуйтесь, но не ложитесь в постель, не идите в чужой дом – имейте свою квартиру. Вот какой должна быть политика", – эти слова Леонида Кравчука, для которого национальные интересы всегда были превыше всего, – как ценное напутствие для современных политиков.

Почти три десятилетия мы живем в свободной стране. Уже легли на страницы учебников строки, вписанные в историю Леонидом Кравчуком. Важность его деятельности как первого Президента трудно переоценить. Ведь это благодаря ему, используя его же крылатое выражение, мы "имеем то, что имеем".

Имеем самое ценное – НЕЗАВИСИМОСТЬ!

В 2001 году за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, многолетнюю активную политическую и общественную деятельность Леонид Макарович Кравчук удостоен высшего государственного звания Герой Украины с вручением Ордена Державы. Также он награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II, III, IV и V степеней и орденом Свободы.

7 марта 1998 во время второй торжественной церемонии вручения премии "Человек года-1997" Леонид Кравчук был удостоен высокого титула "Политический лидер года".

17 марта 2001 во время пятой торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2000" Леонид Кравчук был удостоен высокого титула "Парламентарий года".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"