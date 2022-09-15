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Четверть миллиона тонн зерна за один день: из портов Украины отправляется большой караван

Фото: из портов Украины 15 сентября отправляется караван судов с зерном (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 15 сентября, запланирован выход 11 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". На их борту 240 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По данным пресс-службы, 9 судов уже покинули порты Одессы и Черноморска, а 2 балкера ожидают благоприятных погодных условий в порту "Южный".

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,33 млн тонн продовольствия. Всего из украинских портов вышло 145 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре", заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

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