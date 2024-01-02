Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні

"Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - розповів він.

Як зазначив Зеленський, із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів.

"Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не Patriot та інші захисні системи", - додав президент.

Він констатував, що цьогоріч Україна продовжить роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне.

"Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - додав Зеленський.

Обстріл України

Російські війська з ранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Харків, Київ та область. Тривога у Києві тривала близько 6 години. За цей час ППО збила все БПЛА Shahed і більш 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинжал". На даний момент у Києві відомо про 27 постраждалих, загинула жінка. У Харкові - 45 осіб постраждали і загинула 91-річна жінка. У Київській області відомо про 7 поранених та двох загиблих. Детальніше – у матеріалі.