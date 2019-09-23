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Четверо игроков "Реала" вошли в символическую сборную года ФИФА

Новости » Спорт    23.09.2019 - 23:54
Четверо игроков "Реала" вошли в символическую сборную года ФИФА
Фото: символическая сборная года ФИФА (twitter.com/FIFAcom)

Объявленная команда по итогам прошлого сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала состав символической сборной по итогам 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Самое большое представительство в команде получили игроки мадридского "Реала" - четверо. Также в команду попали по два футболиста "Ливерпуля", "Барселоны" и "Ювентуса". Один представляет "Пари Сен-Жермен".

Состав символической сборной по итогам 2019 года:

Вратарь: Алисон Бекер ("Ливерпуль")

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матейс де Лигт ("Ювентус"), Марсело, Серхио Рамос (оба - "Реал")

Полузащитники: Эден Азар, Лука Модрич (оба - "Реал"), Френки де Йонг ("Барселона")

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус")

Стоит отметить, что "Реал" провалил сезон 2018/19, не выиграв ни одного титула. В минувшем сезоне каталонцы показали более успешный результат, став чемпионом Испании и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, лучшим футболистом года по версии ФИФА был признан Месси.

"Барселона" намерена зимой продать ряд футболистов "Реал" сможет совершить топ-трансфер следующим летом
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