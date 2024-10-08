На честь ювілею: Kia створила унікальний електромобіль з механічною трансмісією

Компанія Kia перетворила хетчбек Pride 1996 року на електромобіль. У машині замінили силову установку, зберігши механічну коробку передач, перефарбували кузов і трохи освіжили салон. Від 0 до 100 км/год тепер компактний хетчбек може розігнатися за вісім секунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Британський офіс Kia збудував електромобіль на базі хетчбека Pride зразка 1996 року. Конверсію провели за участю фірми Electrogenic, присвячена вона 80-річчю корейської компанії. Штатний бензиновий двигун на 1,3 літра потужністю 61 к.с. був демонтований. Разом з ним прибрали бак, паливопровід та заливну горловину, звільнивши місце під компактний електромотор, два батарейні блоки по 10 кВт*год кожен і зарядний роз'єм.

Віддача силової установки нового електромобіля складає 109 к.с., запас ходу становить близько 190 кілометрів. Бортовий зарядний пристрій має потужність 3,3 кВт і дозволяє зарядити акумулятор від звичайної розетки за шість годин. Цікаво, що на машині зберегли рідну п'ятиступінчасту "механіку", замінивши лише зчеплення. На місці залишилися навіть оригінальні прилади, щоправда, покажчик рівня палива переробили під індикатор заряду батареї.

Силова установка Kia Pride EV працює у трьох режимах: Eco, Auto та Sport. Цікаво, що у "Спорті" розгін з місця до сотні займає менше восьми секунд, в інших динаміка суттєво сповільнюється через обмеження потужності. Електромобіль пофарбували у перламутровий білий із сучасної палітри кольорів бренду, також інженери модернізували світлотехніку, а в салоні додали зелених акцентів.