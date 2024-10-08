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В честь юбилея: Kia создала уникальный электромобиль с механической трансмиссией

Вторник 08 октября 2024 11:20
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В честь юбилея: Kia создала уникальный электромобиль с механической трансмиссией Фото: Kia создала уникальный электромобиль с механической трансмиссией (press.kia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Kia превратила хэтчбек Pride в 1996 году в электромобиль. В машине заменили силовую установку, сохранив механическую коробку передач, перекрасили кузов и немного освежили салон. От 0 до 100 км/ч теперь компактный хэтчбэк может разогнаться за восемь секунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

Британский офис Kia выстроил электромобиль на базе хэтчбека Pride образца 1996 года. Конверсию провели при участии фирмы Electrogenic, посвященная 80-летию корейской компании. Штатный бензиновый двигатель на 1,3 литра мощностью 61 л. был демонтирован. Вместе с ним убрали бак, топливопровод и заливную горловину, освободив место под компактный электромотор, два батарейных блока по 10 кВт*ч каждый и зарядный разъем.

В честь юбилея: Kia создала уникальный электромобиль с механической трансмиссией

Отдача силовой установки нового электромобиля составляет 109 л.с., запас хода составляет около 190 км. Бортовое зарядное устройство имеет мощность 3,3 кВт и позволяет зарядить аккумулятор от обычной розетки за шесть часов. Интересно, что на машине сохранили родную пятиступенчатую "механику", заменив только сцепление. На месте остались даже оригинальные приборы, правда, указатель уровня топлива был переработан под индикатор заряда батареи.

В честь юбилея: Kia создала уникальный электромобиль с механической трансмиссией

Силовая установка Kia Pride EV работает в трех режимах: Eco, Auto и Sport. Интересно, что у "Спорта" разгон с места до сотни занимает менее восьми секунд, у других динамика существенно замедляется из-за ограничения мощности. Электромобиль покрасили в перламутровый белый из современной цветовой палитры бренда, также инженеры модернизировали светотехнику, а в салоне добавили зеленых акцентов.

В честь юбилея: Kia создала уникальный электромобиль с механической трансмиссией

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Kia Электромобили Автомобильный рынок
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