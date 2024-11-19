На честь ювілею: Infiniti QX60 отримав "золоту" версію

Прем'єра концепту Infiniti QX60 на Auto Guangzhou 2024 присвячена 35-річчю бренду. Створено кросовер у тісній співпраці з шанувальниками марки. Він прикрашений рожевим золотом, що традиційно символізує в Китаї багатство і благополуччя, і пофарбований у відтінок Shadow Purple.

Натхненням для дизайнерів стали кольори полярного сяйва, і цей мотив знайшов свій відбиток у внутрішньому оздобленні. На другому ряду встановлені роздільні крісла, як у літаку, кожне з отоманкою, підігрівом, вентиляцією та масажем. До того ж у пасажирів є бокс, що охолоджується, і розважальна система, а потрапити всередину їм допомагають висувні підніжки.

Силова установка концепту, ймовірно, така сама, як у серійного QX60. Це двигун 2.0 VC-Turbo, що видає 252 кінські сили та 376 Нм крутного моменту. Пару йому становить дев'ятидіапазонний автомат ZF із підрульовими перемикачами. Про ціни та тираж лімітованої версії Infiniti QX60 поки що не повідомляється.