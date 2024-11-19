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На честь ювілею: Infiniti QX60 отримав "золоту" версію

Вівторок 19 листопада 2024 13:53
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На честь ювілею: Infiniti QX60 отримав "золоту" версію Фото: Infiniti QX60 отримав "золоту" версію (global.infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Inifiniti присвятила спеціальний QX60 полярному сяйву. Кросовер дебютував на автосалоні в Гуанчжоу і поки що носить статус концепту. Від інших версій він відрізняється декором під "рожеве золото", оббивкою салону, роздільними кріслами на другому ряду та незвичним оснащенням, у тому числі холодильником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Прем'єра концепту Infiniti QX60 на Auto Guangzhou 2024 присвячена 35-річчю бренду. Створено кросовер у тісній співпраці з шанувальниками марки. Він прикрашений рожевим золотом, що традиційно символізує в Китаї багатство і благополуччя, і пофарбований у відтінок Shadow Purple.

На честь ювілею: Infiniti QX60 отримав &quot;золоту&quot; версію

Натхненням для дизайнерів стали кольори полярного сяйва, і цей мотив знайшов свій відбиток у внутрішньому оздобленні. На другому ряду встановлені роздільні крісла, як у літаку, кожне з отоманкою, підігрівом, вентиляцією та масажем. До того ж у пасажирів є бокс, що охолоджується, і розважальна система, а потрапити всередину їм допомагають висувні підніжки.

Силова установка концепту, ймовірно, така сама, як у серійного QX60. Це двигун 2.0 VC-Turbo, що видає 252 кінські сили та 376 Нм крутного моменту. Пару йому становить дев'ятидіапазонний автомат ZF із підрульовими перемикачами. Про ціни та тираж лімітованої версії Infiniti QX60 поки що не повідомляється.

На честь ювілею: Infiniti QX60 отримав &quot;золоту&quot; версію

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