ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В честь юбилея: Infiniti QX60 получил "золотую" версию

Вторник 19 ноября 2024 13:53
UA EN RU
В честь юбилея: Infiniti QX60 получил "золотую" версию Фото: Infiniti QX60 получил "золотую" версию (global.infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Inifiniti посвятила специальный QX60 полярному сиянию. Кроссовер дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу и пока носит статус концепта. От других версий он отличается декором под "розовое золото", обивкой салона, креслами раздельными на втором ряду и необычным оснащением, в том числе холодильником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Премьера концепта Infiniti QX60 на Auto Guangzhou 2024 года посвящена 35-летию бренда. Созданный кроссовер в тесном сотрудничестве с поклонниками марки. Он украшен розовым золотом, традиционно символизирующим в Китае богатство и благополучие, и окрашенный в оттенок Shadow Purple.

В честь юбилея: Infiniti QX60 получил &quot;золотую&quot; версию

Вдохновением для дизайнеров стали цвета полярного сияния, и этот мотив нашел свой отпечаток во внутренней отделке. и развлекательная система, а попасть внутрь им помогают выдвижные подножки.

Силовая установка концепта, вероятно, такая же, как у серийного QX60. Это двигатель 2.0 VC-Turbo, выдающий 252 лошадиные силы и 376 Нм крутящего момента. Пара ему составляет девятидиапазонный автомат ZF с подрулевыми переключателями. О ценах и тираже лимитированной версии Infiniti QX60 пока не сообщается.

В честь юбилея: Infiniti QX60 получил &quot;золотую&quot; версию

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией