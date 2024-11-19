В честь юбилея: Infiniti QX60 получил "золотую" версию

Компания Inifiniti посвятила специальный QX60 полярному сиянию. Кроссовер дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу и пока носит статус концепта. От других версий он отличается декором под "розовое золото", обивкой салона, креслами раздельными на втором ряду и необычным оснащением, в том числе холодильником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Премьера концепта Infiniti QX60 на Auto Guangzhou 2024 года посвящена 35-летию бренда. Созданный кроссовер в тесном сотрудничестве с поклонниками марки. Он украшен розовым золотом, традиционно символизирующим в Китае богатство и благополучие, и окрашенный в оттенок Shadow Purple.

Вдохновением для дизайнеров стали цвета полярного сияния, и этот мотив нашел свой отпечаток во внутренней отделке. и развлекательная система, а попасть внутрь им помогают выдвижные подножки.

Силовая установка концепта, вероятно, такая же, как у серийного QX60. Это двигатель 2.0 VC-Turbo, выдающий 252 лошадиные силы и 376 Нм крутящего момента. Пара ему составляет девятидиапазонный автомат ZF с подрулевыми переключателями. О ценах и тираже лимитированной версии Infiniti QX60 пока не сообщается.