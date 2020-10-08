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В честь Всемирного дня психического здоровья билеты на Biohacking Conference Kyiv 2020 продаются со скидкой 30%! Поспешите, акция действует ограниченное время

Пресс-релизы, Четверг 08 октября 2020 08:30
В честь Всемирного дня психического здоровья билеты на Biohacking Conference Kyiv 2020 продаются со скидкой 30%! Поспешите, акция действует ограниченное время

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В честь этого события компания Smile-Expo запускает world mental health week и дарит 30%-ю скидку на билеты Biohacking Conference Kyiv 2020.

Успейте воспользоваться выгодным предложением и узнайте, как улучшить ментальное здоровье!

Об условиях акции

Ко Всемирному дню психического здоровья стоимость билетов Biohacking Conference Kyiv 2020 будет снижена на 30% и составит 1400 грн. Акция продлится с 8 по 14 октября 2020 года. С 15 октября стоимость билетов повысится.

Цена билета с 8 по 14 октября: 1400 грн.

Цена билета с 15 октября: 2000 грн.

Акция распространяется на билеты категории "Бизнес". Чтобы воспользоваться выгодным предложением, переходите на официальный сайт ивента, регистрируйтесь и автоматически получайте скидку.

Почему нельзя пропустить Biohacking Conference Kyiv 2020?

Чтобы оставаться в хорошем самочувствии и поддерживать высокое качество жизни, нужно заботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье.

Каждый день человек испытывает большой спектр эмоций. Они могут быть как позитивными, так и негативными. А высокое эмоциональное напряжение может приводить к развитию стресса, который плохо влияет на работу разных систем организма и способствует развитию заболеваний. В результате из-за нестабильного психоэмоционального состояния происходят нежелательные изменения на физиологическом уровне.

На Biohacking Conference Kyiv 2020, которая пройдет 11 ноября, выступят опытные биохакеры, ученые, врачи, генетики и другие эксперты, которые объяснят, как побороть стресс и улучшить самочувствие. Также спикеры расскажут об особенностях медитации Mindfulness и разберут, как с ее помощью оптимизировать психическое здоровье.

Организатор и место проведения

Конференцию проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации отраслевых мероприятий, посвященных инновациям.

Biohacking Conference Kyiv 2020 состоится 11 ноября в конференц-холле "Оазис" в Киеве.

Присоединяйтесь к ивенту, чтобы изучить методики, которые помогают улучшить здоровье, и научиться выявлять неэффективные способы модернизации организма.

Программа и регистрация – на kyiv.biohacking.events.

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