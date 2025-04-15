На честь Великодня: Jeep показав одразу сім ефектних позашляховиків

Найефектніший називається Jeep Convoy. Він побудований на базі пікапа Gladiator, але масштабні доробки помітно змінили звичний вигляд авто. В першу чергу проведено повну заміну передньої частини кузова, і тепер Convoy нагадує класичний Jeep Gladiator родом з 1960-х років. Дах, двері та вікна видалені, встановлені брезентові тент та шторки.

Залишки кузова пофарбовані в білий матовий колір. У салоні встановлені сидіння без підголівників, а позашляховий потенціал підкреслять наявністю потужної лебідки та 17-дюймових коліс із шинами BFGoodrich Krawler зовнішнім діаметром 40 дюймів.

Jeep Gladiator High Top Honcho перероблений не так масштабно. Кузов залишився стандартним, він пофарбований у строгий бордовий колір та прикрашений графікою у стилі вісімдесятих років. Білі сталеві колеса взуті у шини BFGoodrich All-Terrain T/A. Вантажний відсік отримав дугу безпеки, також на авто встановлені силовий передній бампер з лебідкою, додаткові пороги, пневмопідвіска та мости Dana 60.

Ретротему вісімдесятих експлуатує і пікап Jeep J6 Honcho з білим кузовом та яскравою графікою. За кабіною встановлена ​​силова дуга з додатковими прожекторами та кріпленням запасного колеса. Іншим атрибутом ретростилю стали 17-дюймові колеса бронзового кольору, взуті у шини BFGoodrich KM3 зовнішнім діаметром 37 дюймів. Крім того, у стиляги є сталеві розширювачі крил і лебідка.

Шоу-кар Jeep Bug Out 4xe створений на базі гібридного позашляховика Jeep Wrangler 4xe і зовсім за іншим рецептом. Він перетворений на дводверний пікап і став на 305 мм довшим за донора. Всюдихід має оригінальний піднятий дах і набір спального приладдя, адже за задумом він може служити кемпером у важкодоступних місцях.

Назва гібридного шоу-кара Jeep Wrangler 4xe Blueprint говорить сама за себе, адже яскраві сині елементи (їх понад 35 штук) на темному кузові нагадують креслення. Кліренс у авто збільшений на 51 мм, колеса з позашляховими шинами мають діаметр 17 дюймів. Більшість перерахованого обладнання доступна в каталозі Mopar, тобто його зможуть купити рядові власники Wrangler.

В основі шоу-кара Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser теж лежить плагін-гібрид. Сам всюдихід подається як ідеальний експедиційний транспорт. Для цього він має повноцінний закритий кузов, додаткові кофри на бортах, експедиційний багажник і "люстру" на даху. Силові бампери, пороги, підвіска та колеса взяті з каталогу Mopar.

Нарешті, найяскравішим і найкумеднішим шоу-каром став малюк Jeep Rewind, чий фіолетовий кузов кольору Grimace декорований яскравою графікою в стилі 90-х років. Подібний візерунок використаний в обробці салону та сидінь, які добре видно навіть зовні завдяки відсутності дверей та даху. А щоб ще більше посилити ностальгію, на центральній консолі розташовані антикварний автомобільний телефон та яскравий CD-плеєр. Вінчають образ золотисті акценти на передньому облицюванні та 17-дюймових колесах.

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