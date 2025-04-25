На честь легендарної траси: BMW показала спецверсію спорткара M4 Competition
Компанія BMW показала спецверсію M4 Competition спеціально для Китаю. Купе присвячене Нюрбургрингу, має відповідний декор та забарвлення, яке має нагадувати про легендарну трасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Купе відзначає 53-річчя підрозділу BMW M і продаватиметься лише у Китаї. Тираж – 53 екземпляри. З головних відмінностей від звичайної M4 Competition M xDrive – кузовна емаль BMW Individual Frozen Deep Green, логотипи Нордшляйфе на підголівниках сидінь та накладки порогів з написом "nürburgring 1/53".
Двигун – це стандартна для моделі рядна "бітурбошістка" на 3,0 л, що розвиває 530 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. Мотор поєднується з восьмидіапазонним автоматом та повним приводом M xDrive з активним заднім диференціалом. З місця до 100 км/год авто розганяється за 3,5 секунди, максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину в стоку та 290 з пакетом M Driver's.
На відміну від M4 Edition Nürburgring, чотиридверка Vision Driving Experience в серію не піде. Шоу-кар оснащений силовою установкою з віддачею 18 000 Нм, може генерувати 1,2 тони притискної сили та демонструвати навантаження до 3g.
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