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На честь легендарної траси: BMW показала спецверсію спорткара M4 Competition

П'ятниця 25 квітня 2025 09:22
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На честь легендарної траси: BMW показала спецверсію спорткара M4 Competition Фото: BMW показала спецверсію спорткара M4 Competition (media.bmw.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW показала спецверсію M4 Competition спеціально для Китаю. Купе присвячене Нюрбургрингу, має відповідний декор та забарвлення, яке має нагадувати про легендарну трасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Купе відзначає 53-річчя підрозділу BMW M і продаватиметься лише у Китаї. Тираж – 53 екземпляри. З головних відмінностей від звичайної M4 Competition M xDrive – кузовна емаль BMW Individual Frozen Deep Green, логотипи Нордшляйфе на підголівниках сидінь та накладки порогів з написом "nürburgring 1/53".

На честь легендарної траси: BMW показала спецверсію спорткара M4 Competition

Двигун – це стандартна для моделі рядна "бітурбошістка" на 3,0 л, що розвиває 530 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. Мотор поєднується з восьмидіапазонним автоматом та повним приводом M xDrive з активним заднім диференціалом. З місця до 100 км/год авто розганяється за 3,5 секунди, максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину в стоку та 290 з пакетом M Driver's.

На честь легендарної траси: BMW показала спецверсію спорткара M4 Competition

На відміну від M4 Edition Nürburgring, чотиридверка Vision Driving Experience в серію не піде. Шоу-кар оснащений силовою установкою з віддачею 18 000 Нм, може генерувати 1,2 тони притискної сили та демонструвати навантаження до 3g.

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