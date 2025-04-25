В честь легендарной трассы: BMW показала спецверсию спорткара M4 Competition

Компания BMW показала спецверсию M4 Competition специально для Китая. Купе посвящено Нюрбургрингу, имеет соответствующий декор и окраску, которая должна напоминать о легендарной трассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Купе отмечает 53-летие подразделения BMW M и будет продаваться только в Китае. Тираж - 53 экземпляра. Из главных отличий от обычной M4 Competition M xDrive - кузовная эмаль BMW Individual Frozen Deep Green, логотипы Нордшляйфе на подголовниках сидений и накладки порогов с надписью "nürburgring 1/53".

Двигатель - это стандартная для модели рядная "битурбошистка" на 3,0 л, развивающая 530 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом M xDrive с активным задним дифференциалом. С места до 100 км/ч авто разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость - 250 километров в час в стоке и 290 с пакетом M Driver's.

В отличие от M4 Edition Nürburgring, четырехдверка Vision Driving Experience в серию не пойдет. Шоу-кар оснащен силовой установкой с отдачей 18 000 Нм, может генерировать 1,2 тонны прижимной силы и демонстрировать нагрузку до 3g.