Чеський енергогігант хоче змусити "Газпром" сплатити компенсацію за недопоставлений газ

За словами генерального директора ČEZ Даніеля Бенеша, час для переговорів із російським постачальником уже минув. Єдиний крок - це міжнародний арбітраж. При цьому він оцінив збитки "від сотень мільйонів до перших мільярдів крон".

На думку гендиректора ČEZ, енергетична війна Росії проти Європи розпочалася ще 2021 року, коли "Газпром" час від часу почав припиняти постачання газу. З цього моменту рівень заповнення резервуарів поступово знижувався, і це вплинуло на зростання цін на енергоносії. Крім того, це поставило під загрозу енергетичну безпеку країни.

"Це був повзучий крок Росії", - вважає Бенеш, додаючи, що на прямі наслідки дій Росії припадає до 90% зростання цін.

За словами Бенеша, суттєве заспокоєння залежить від того, коли вгамується ситуація в Україні. "Другий фактор - коли європейська енергетика буде незалежною від Росії", - сказав гендиректор. На його думку, ціни на енергоносії є результатом енергетичної війни, і не варто думати, що вони принципово зміняться за лічені тижні. Натомість він очікує поступових кроків щодо зниження цін у найближчі роки.

Нагадаємо, що через надвисокі ціни та війну Росії в Україні країни ЄС домовилися скоротити споживання газу на 15%. Вони також почали купувати скраплений природний газ у США та Нідерландах. А на саміті лідерів країн Євросоюзу, що відбувся 20 жовтня, було ухвалено домовленість про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою та зниження попиту на енергію.