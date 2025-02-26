Чеська компанія виграла арбітраж у "Газпрому"

Як наголошується в повідомленні, збитків було завдано істотним скороченням поставок газу "Газпромом" у 2022 році, які CEZ замовила у "Газпрому" до вторгнення Росії в Україну, і CEZ повинна була покрити цей дефіцит газом, закупленим за високими на той момент цінами.

Згідно з арбітражним рішенням ICC, "Газпром" повинен виплатити CEZ не тільки збитки, а й відсотки за прострочення платежу, а також відшкодувати судові витрати.

"Якщо "Газпром" не зробить цього добровільно, CEZ розпочне примусове виконання арбітражного рішення, тобто забезпечить виконання своїх вимог шляхом виконавчого провадження", - ідеться в повідомленні.

Європейські позови

Нагадаємо, восени 2024 року австрійська OMV заявила, що вона має намір відняти від наступного платежу за газ 230 млн євро, які арбітраж присудив на її користь від "Газпром експорту" як компенсацію збитків унаслідок нерегулярного постачання газу "Газпром експортом" до Німеччини до вересня 2022 року.

Юристи кажуть, що прецедент може відкрити шлюзи для аналогічних дій інших фірм, поки розглянуті справи проходять через міжнародні суди. Компанії, від італійської Eni SpA до німецької RWE AG, заявляють, що їм належить компенсація витрат на заміну постачань, оскільки "Газпром" припинив постачання частини газу 2022 року.