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"Червоні лінії" вже пройдено. Путін і його режим насправді бояться довгої війни, - Юсов

П'ятниця 01 вересня 2023 12:47
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"Червоні лінії" вже пройдено. Путін і його режим насправді бояться довгої війни, - Юсов Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Тетяна Степанова

Для російського диктатора "точку неповернення" і так звані "червоні лінії" вже пройдено. І Путін, і його оточення насправді бояться довгої війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Мені здається, що для нього (Путіна - ред.) точка неповернення і "червоні лінії" вже давно пройшли. І це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш - жодної з цілей цієї війни агресивної, цього геноциду, не досягнуто. І, безумовно, у Кремлі це прекрасно розуміють", - сказав Юсов.

За його словами, попри те, що кремлівська пропаганда заявляє про те, що нібито Росія може і готова воювати роками, на внутрішню аудиторію такого посилу немає.

Представник ГУР зазначи, що у Росії навпаки є спроба підтримати ілюзію нормальності, наскільки це можливо взагалі.

"Тобто говорять постійно, що все відбувається за планом, що є зарплати, пенсії, а війна - десь там, далеко. Ось це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. І це означає, що насправді Путін і його режим бояться довгої війни. Інакше риторика всередині Російської Федерації була б абсолютно іншою", - наголосив Юсов.

Чи може Україна воювати в довгу?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова воювати в довгу, але за умови мінімізування жертв.

"Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити", - сказав глава держави.

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