"Червоні лінії" і роль Умєрова в діалозі з США: РБК-Україна дізналося деталі зустрічі в Джидді

Українська делегація на зустрічі з американською в Саудівській Аравії назвала свої червоні лінії в контексті мирного процесу. Зокрема, йшлося про обмеження чисельності армії.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, йдеться про те, що Україна не може відмовитися від амбіції стати членом НАТО, а також про обмеження чисельності армії.
"Росія не повинна мати жодного права вето", - підкреслив він.
Джерело розповіло, що Україна їхала в Джидду з трьома головними позиціями: перемир'я в повітрі, перемир'я на морі та звільнення українських військовополонених і дітей. Такі позиції були попередньо узгоджені з Європою.
Але під час переговорів США зробили пропозицію не про часткове, а про повне перемир'я. Замість цього Вашингтон пообіцяв відновити військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними.
Співрозмовник РБК-Україна підкреслює, що Україна погодилася на таку пропозицію, але тільки за умови, що режим припинення вогню буде обмежений у часі (до 30 днів).
"Для нас дуже важливо, щоб не було ніякого замороженого конфлікту", - пояснив він.
Джерело звернуло увагу, що Україна за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії змогла повернутися "на нормальний трек відносин" зі США.
За його словами, українська делегація під час зустрічі продемонструвала американцям поточну мапу бойових дій, з поясненнями, які території Росія окупувала і коли, навіщо це агресорам з геополітичного погляду тощо - ці аргументи були сприйняті американцями.
Також співрозмовник відзначив роль міністра оборони Рустема Умєрова, який "вмів знайти правильні слова" під час зустрічі з американцями.
Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, українські та американські чиновники зустрілися в Саудівській Аравії. Вони провели довгі та змістовні переговори.
Зокрема, США запропонували Україні встановити режим припинення вогню з Росією. Україна погодилася піти на такий крок.
Детально про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.
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