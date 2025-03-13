"Червоні лінії" і роль Умєрова в діалозі з США: РБК-Україна дізналося деталі зустрічі в Джидді

Червоні лінії

За словами співрозмовника видання, йдеться про те, що Україна не може відмовитися від амбіції стати членом НАТО, а також про обмеження чисельності армії.

"Росія не повинна мати жодного права вето", - підкреслив він.

Як проходили переговори

Джерело розповіло, що Україна їхала в Джидду з трьома головними позиціями: перемир'я в повітрі, перемир'я на морі та звільнення українських військовополонених і дітей. Такі позиції були попередньо узгоджені з Європою.

Але під час переговорів США зробили пропозицію не про часткове, а про повне перемир'я. Замість цього Вашингтон пообіцяв відновити військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними.

Співрозмовник РБК-Україна підкреслює, що Україна погодилася на таку пропозицію, але тільки за умови, що режим припинення вогню буде обмежений у часі (до 30 днів).

"Для нас дуже важливо, щоб не було ніякого замороженого конфлікту", - пояснив він.

Роль Умерова

Джерело звернуло увагу, що Україна за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії змогла повернутися "на нормальний трек відносин" зі США.

За його словами, українська делегація під час зустрічі продемонструвала американцям поточну мапу бойових дій, з поясненнями, які території Росія окупувала і коли, навіщо це агресорам з геополітичного погляду тощо - ці аргументи були сприйняті американцями.

Також співрозмовник відзначив роль міністра оборони Рустема Умєрова, який "вмів знайти правильні слова" під час зустрічі з американцями.