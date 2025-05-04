"Червона рута" у Києві: науковці Ботсаду на крок до прориву, на який чекали майже століття

Легендарну "червону руту" намагаються виростити у штучних умовах науковці із Національного ботанічного саду ім. Гришка. У теплицях уже є 3-5-річні сіянці, коли вони зацвітуть - це буде прорив у світі ботаніки.

"Червона рута" у штучних умовах

"Рододендрон карпатський миртолистий називають "червоною рутою". В культурі він не розмножується, є тільки дикий. Ми кілька разів їздили збирати насіння рути і зараз в теплиці маємо 3-5-річні сіянці. Якщо через кілька років вони зацвітуть, це буде прорив у розмноженні "червоної рути". З 30 років минулого століття ще нікому не вдавалося оцей рододендрон виростити в штучних умовах", - розповів Шумик.

Науковець також додав, що робота над розмноженням "червоної рути" у штучних умовах ведеться давно. Ботаніки з Карпатського біосферного заповідника навіть викопували ґрунт разом із рутою і спускали з гір, але вона пропадала.

"Річ у тім, що їй потрібні специфічні умови, бо любить кислі ґрунти й вітри", - зазначив експерт.

Червона рута в українських Карпатах (фото: Facebook/ Крок Україною)

Рододендровий сад у Києві

Зазначимо, що у Ботанічному саду є окрема ділянка із рододендронами. Там зібрані різноманітні сорти: одні розцвітають із середини березня, інші - наприкінці травня на початку червня. Цвітіння рододендрона можна побачити й зараз.

"Рододендрони належать до вересових рослин. За легендою, коли Бог роздавав рослинам землю, то починав з найкращих ділянок. Так трапилось, що верес запізнився. Тоді Бог сказав: "Я тобі даю бідні землі, але винагороджую виносливістю й красою". Так от ці вересові дійсно ростуть у північноєвропейських країнах: Англії, Шотландії, а в нас – на найбідніших землях на Поліссі", - розповів Шумик.

Рододендровий сад у Ботсаду ім. Гришка (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)