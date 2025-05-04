"Червона рута" в Киеве: ученые Ботсада на шаг к прорыву, которого ждали почти столетие

Легендарную "червону руту" пытаются вырастить в искусственных условиях ученые из Национального ботанического сада им. Гришко. В теплицах уже есть 3-5-летние сеянцы, когда они зацветут - это будет прорыв в мире ботаники.

"Червона рута" в искусственных условиях

"Рододендрон карпатский миртолистный называют "червоной рутой". В культуре он не размножается, есть только дикий. Мы несколько раз ездили собирать семена руты и сейчас в теплице имеем 3-5-летние сеянцы. Если через несколько лет они зацветут, это будет прорыв в размножении "червоной руты". С 30 годов прошлого века еще никому не удавалось этот рододендрон вырастить в искусственных условиях", - рассказал Шумик.

Ученый также добавил, что работа над размножением "червоной руты" в искусственных условиях ведется давно. Ботаники из Карпатского биосферного заповедника даже выкапывали почву вместе с рутой и спускали с гор, но она пропадала.

"Дело в том, что ей нужны специфические условия, потому что любит кислые почвы и ветры", - отметил эксперт.

"Червона рута" в украинских Карпатах (фото: Facebook/ Шаг Украиной)

Рододендровый сад в Киеве

Отметим, что в Ботаническом саду есть отдельный участок с рододендронами. Там собраны разнообразные сорта: одни расцветают с середины марта, другие - в конце мая в начале июня. Цветение рододендрона можно увидеть и сейчас.

"Рододендроны относятся к вересковым растениям. По легенде, когда Бог раздавал растениям землю, то начинал с лучших участков. Так случилось, что вереск опоздал. Тогда Бог сказал: "Я тебе даю бедные земли, но вознаграждаю выносливостью и красотой". Так вот эти верески действительно растут в североевропейских странах: Англии, Шотландии, а у нас - на бедных землях на Полесье", - рассказал Шумик.

Рододендровый сад в Ботсаду им. Гришко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)