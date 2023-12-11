"Червона калина" від ТД АВ - перша настоянка з натуральним смаком червоної калини

Калина - справжня українська традиційна ягода, яка здавна вважалася символом любові, щастя, краси та поваги. Цілу осінь та зиму палають рубіновим намистом на калині яскраво-червоні плоди.

Калина символізує незламність духу в боротьбі за незалежність рідного краю, благородний порив виборювати свободу й людську гідність. Плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя в боротьбі за Україну.

Також калина - символ рідної землі, батьківського краю, хати, який входить у нашу свідомість із маминої колискової. Це той символ, що і пам’ять людську береже, нагадуючи про милі краї, і символ безсмертя, невіддільний від життя.

"Калина - це наша Україна.. Вона уособлює той наймиліший серцю куточок землі, де ми народилися. Без образу калини не можна уявити собі пісенної народної творчості. Не злічити барвистих та милозвучних пісень про цю ягоду, найвідоміша з них - "Ой у лузі червона калина", - йдеться в повідомленні.

Вишуканий напій з гармонійним, ледве терпким смаком та приємним ароматом калини, може бути як самостійним напоєм, так і коктейльною базою. Напій має міцність 37,5 %.

Рецепт коктейлю:

60 мл горілки з калиною

30 мл свіжого лимонного соку

30 мл цукрового сиропу

60 мл газованої води

кілька шматочків льоду та скибочки лимону для прикраси

Пиття настоянки "Червона Калина" може стати справжнім ритуалом який сподобається кожному чоловікові, сповненому національною гордістю та любов’ю до української культури.

Перед улюбленою стравою пара чарок "Червоної калини" налаштують ваш настрій саме так, як треба. Продовжувати можна практично з будь-якими стравами української та європейської кухні, в цьому і є головна унікальність цієї горілки.

"Подібні горілки-символи, як Українка, є в різних країнах, наприклад: у фінів - горілка Фінляндія, у датчан - Danzka. Саме тому ми ставили собі за мету створення колоритного та якісного продукту, що асоціюватиметься з нашою державою та формуватиме образ, широко відомий як для споживачів України, так і в усьому світі. Українка Червона Калина ще один крок для популяризації Української горілки у світі", - Фелікс Черток, співвласник Торгового дому "АВ".

Ексклюзивним дистриб'ютором горілки Українка, на території України є Торговий дім АВ - він є сильним та досвідченим дистриб’ютором алкогольних брендів високої якості в Україні, з перевіреною часом репутацією, виконуючи свої обов’язки навіть в умовах війни.

Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів Villa UA, ADJARI, HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.