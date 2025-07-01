У червні ДТЕК повернув світло 443 тисячам родин після ворожих обстрілів

Зазначається, що попри постійні безпекові виклики енергетики продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах присутності компанії. Зокрема, на Донеччині минулого місяця вдалося повернути електрику у 268,5 тисяч осель місцевих жителів.

Водночас Дніпропетровщина теж постійно страждає від ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У червні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 165,5 тисяч родин місцевих мешканців.

У той же період ремонтні бригади ДТЕК повернули світло в домівки близько 4 тисяч мешканців Києва та 2 тисяч родин жителів Київщини, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Потерпала від ворожих атак і Одещина. Тут у червні енергетики відновили електропостачання 3 тисяч домівок.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.