В Чорткове Россия попала в дома, где прятались жители с детьми: видео последствий
Россия в субботу, 11 июня, запустила по Чорткову Тернопольской области четыре ракеты. Они попали в пятиэтажки, где в это время находились мирные жители с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.
"Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются. Я благодарю всех спасателей, кто рискуя собственной жизнью освобождал из-под завалов людей", - говорит он.
По словам главы региона, по факту преступления возбуждено уголовное производство по Службе безопасности Украины.
Напомним, вчера, 11 июня в Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. После чего стало известно, что в городе Чорткове отключили газ. Причиной тому стали работы по ликвидации последствий взрыва.
Позже стало известно, что в результате вчерашнего ракетного удара по Чорткову Тернопольской области пострадали 22 человека. Среди них также дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.