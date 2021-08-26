Чернышов: задача на ближайшие годы - экономический "скачок" на уровне регионов

"В этом контексте Минрегионом уже разработано несколько успешных кейсов. В частности, принято стратегическое направление на построение центров креативной экономики и индустриальных парков. Задача ближайших трех лет - сеть инфраструктуры для не менее чем 25 индустриальных парков. Уже в этом году финансируется создание инфраструктуры для четырех индустриальных парков средствами ГФРР на сумму почти 80 млн грн и подготовительных работ в шести будущих индустриальных парках", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Также глава Минрегиона подвел итоги реализации реформ децентрализации и градостроительной отрасли.

"В прошлом году мы получили новую карту территориально-административного устройства страны - сплоченные и сильные общины. Вместо 490 ликвидированных районов, создано 136 новых, вместо 10 520 советов сформировано 1470 территориальных общин, в том числе г. Киев. Относительно градостроительной реформы - сфера очень сложная и долгое время ее реформирование было на паузе, но действующему правительству удалось сдвинуть дело с мертвой точки", - отметил глава Минрегиона.

Следовательно, идет процесс ликвидации ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) и полноценного запуска ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), которая либерализует процессы разрешений и оформление строительства и обеспечит полный переход "в цифру" в рамках взаимодействия застройщика с разрешительными процессами. В частности, будет введена административная и уголовная ответственность за правонарушения в этой сфере.