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Чернышов: более трех тысяч жителей общин уже пользуются платформой "Свои"

Автор: РБК-Украина

В 55 общинах Украины заработал чат-бот "Свои" для улучшения взаимодействия местной власти и граждан.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в Facebook.

"К системе "Свои" уже подключено более 50 общин, а это - более 3200 пользователей. Благодаря чат-боту граждане могут общаться с местными властями и влиять на ее решения, получать консультации по государственным сервисам и узнавать новости своей общины через смартфон", - отметил Алексей Чернышов.

Платформа "Свои" - конструктор, благодаря которому можно построить удобное взаимодействие местной власти с общиной.

К системе может подключиться любая община и получить бесплатный доступ к шести современных инструментов взаимодействия: сайт, чат-бот в Viber и Telegram, система электронных петиций, общественные бюджеты, электронные консультации, геосистема "Открытый город".

Отметим, чтобы подсоединиться к платформе, необходимо заполнить форму на сайте.

Платформа разработана благодаря партнерству Минцифры, Минрегиона и программы EGAP, финансируемой Швейцарией и реализуемой Фондом "Восточная Европа".

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что цифровизация регионов повысит качество и комфорт жизни в общинах, следовательно, это направление - в числе приоритетов в работе Минрегиона.

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Алексей ЧернышовМинистерство регионального развития и строительства