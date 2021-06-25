Чернышов: более трех тысяч жителей общин уже пользуются платформой "Свои"

В 55 общинах Украины заработал чат-бот "Свои" для улучшения взаимодействия местной власти и граждан.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в Facebook.

"К системе "Свои" уже подключено более 50 общин, а это - более 3200 пользователей. Благодаря чат-боту граждане могут общаться с местными властями и влиять на ее решения, получать консультации по государственным сервисам и узнавать новости своей общины через смартфон", - отметил Алексей Чернышов.

Платформа "Свои" - конструктор, благодаря которому можно построить удобное взаимодействие местной власти с общиной.

50 територіальних громад — це понад 3000 мешканців України — вже під'єдналися та користуються чат-ботом СВОЇ. Це... Posted by Олексій Чернишов on Friday, June 25, 2021

К системе может подключиться любая община и получить бесплатный доступ к шести современных инструментов взаимодействия: сайт, чат-бот в Viber и Telegram, система электронных петиций, общественные бюджеты, электронные консультации, геосистема "Открытый город".

Отметим, чтобы подсоединиться к платформе, необходимо заполнить форму на сайте.

Платформа разработана благодаря партнерству Минцифры, Минрегиона и программы EGAP, финансируемой Швейцарией и реализуемой Фондом "Восточная Европа".