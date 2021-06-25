Олексій Чернишов: понад три тисячі мешканців громад уже користуються платформою "Свої"

У 55 громадах України запрацював чат-бот "Свої" для покращення взаємодії місцевої влади і громадян.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Facebook.

"До системи "Свої" вже під’єднано понад 50 громад, а це - понад 3200 користувачів. Завдяки чат-боту громадяни можуть спілкуватися з місцевою владою та впливати на її рішення, отримувати консультації щодо державних сервісів і дізнаватися новини своєї громади через смартфон", - зазначив Олексій Чернишов.

Платформа "Свої" - конструктор, завдяки якому можна побудувати зручну взаємодію місцевої влади з громадою.

50 територіальних громад — це понад 3000 мешканців України — вже під'єдналися та користуються чат-ботом СВОЇ. Це... Posted by Олексій Чернишов on Friday, June 25, 2021

До системи може під’єднатися будь-яка громада та отримати безоплатний доступ до шести сучасних інструментів взаємодії: вебсайт, чат-бот у Viber і Telegram, система електронних петицій, громадські бюджети, електронні консультації, геосистема "Відкрите місто".

Зазначимо, щоб під’єднатися до платформи, необхідно заповнити форму на сайті.

Платформу розроблено завдяки партнерству Мінцифри, Мінрегіону і програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом "Східна Європа".