Чернышов: тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов

Условия Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды должны выполняться во всех регионах страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время рабочей поездки в Черниговскую область.
"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено Меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не является исключением. Об этом и в том числе, мы сегодня общались, с городским головой", - отметил министр Алексей Чернышов.
По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, тарифы на централизованное отопление для населения в городе не будут расти и останутся на уровне предыдущего отопительного сезона.
Отметим, 30 сентября между Кабинетом министров, Офисом президента Украины, НАК "Нафтогаз Украины", Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, "Ассоциацией городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о постоянстве в прохождении отопительного сезона. Документ предусматривает, в частности:
Также недавно правительство приняло решение, создающее предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.
Как сообщалось, Чернигов может стать единственным городом Украины, где городские власти повысят цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне, несмотря на ранее подписанный Меморандум.