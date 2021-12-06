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Чернышов рассказал, какие ограничения "красной" зоны отменяются для восьми областей и Киева

Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и восьми областях Украины, где наблюдается стабилизация ситуации с распространением заболеваемости COVID-19, с 7 декабря отменяются ограничения "красного" уровня эпидемической опасности. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook.

"Показатели заболеваемости и госпитализации в восьми регионах и столице свидетельствуют об определенной стабилизации ситуации с COVID-19. Это позволяет отменить здесь "красный" уровень эпидемической опасности. Я очень надеюсь, что ослабление карантинных ограничений не отразится на темпах вакцинации. Вакцинальную кампанию надо усиливать, ведь пандемия не отступает. Следовательно, мы должны защитить себя и близких", - отметил Алексей Чернышов.

В то же время в "красной" карантинной зоне продолжат находиться Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черкасская области.

Чернышов также отметил, 30 ноября правительство внесло изменения в Постановление №1236, которые начали действовать с 6 декабря, определяющие изменения в условия карантина. Подробнее - на сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, ранее Чернышов заявлял, что работа группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19, будет возобновлена. Ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах реагирования на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией.

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Алексей Чернышов