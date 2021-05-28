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Чернышов проверил ход реконструкции Одесского академического музыкально-драматического театра

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Киев, Пятница 28 мая 2021 16:17
Чернышов проверил ход реконструкции Одесского академического музыкально-драматического театра Фото: министр Алексей Чернышев (facebook.com/MinregionUkraine)
Автор: РБК-Украина

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время визита в Одесскую область проверил ход реконструкции Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василько. Восстановление объекта происходит в рамках "Большой стройки".

Об этом сообщается на странице Минрегиона в Facebook.

"Одесский украинский театр - это один из культурных "магнитов" юга нашей страны. Исторически важно и здание, в котором размещается театр, ведь это - памятник культурного наследия Украины, построенный в начале XX века. Очень важно, чтобы реконструкция театра была завершена к празднованию 30-летия Независимости Украины, как это и запланировано. Культурные объекты - важное направление программы президента "Большая стройка" в 2021 году", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

На объекте предусмотрены реставрация и восстановление архитектурного и лепного декора; ремонтно-реставрационные штукатурные работы на фасадах; реставрация цоколя; финишная шпатлевка и окраска поверхностей; замена оконных заполнений и наружных входных дверей.

Во время визита в Одесскую область Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов проверил ход реконструкции объекта...

Posted by Минрегион on Friday, May 28, 2021

Также Алексей Чернышов посетил еще один знаковый объект - Одесскую областную школу высшего спортивного мастерства "Олимпиец", которую восстанавливают в рамках "Большой стройки".

"В этом месте всегда воспитывали чемпионов Украины и мира, но, к сожалению, десятки лет спортивную базу капитально не ремонтировали, и она находилась в ужасном состоянии. Наконец объект ремонтируют. На "Олимпийце" должны быть созданы современные условия для подготовки спортсменов, в том числе и для национальных сборных команд Украины", - подчеркнул министр.

Проектом предусматривается создание многофункционального спортивного комплекса. Запланировали выполнить замену кровли, окон; ремонт внешних и внутренних сетей и тому подобное. Кроме того, предусмотрены нормы безбарьерности, чтобы заведение было доступным для маломобильных групп населения.

Драматический театр им. Василько был возведен в начале прошлого века. В 1903 году в здании открыли частный театр для русской драматической труппы на средства антрепренера Одесского городского театра Александра Илиодоровича Сибирякова.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр Алексей Чернышов презентовал законопроект по комплексной термомодернизации зданий.

По его словам, повышение энергоэффективности зданий - один из приоритетов деятельности Министерства развития общин и территорий Украины.

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