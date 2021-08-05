Чернышов провел совещание с главами ОГА в рамках программы "Большая стройка"

Промежуточные результаты программы президента "Большая стройка" и совместные планы на 2022 год обсудил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций.

"Важным аспектом является не только строительство, но и ввод объектов в эксплуатацию. Здесь есть определенные задержки. Прошу представителей регионов обратить на это внимание и ускориться. Также прошу всех взять под личный контроль строительство объектов, имеющих сжатые дедлайны, ведь развитие социальной инфраструктуры должно быть в перечне приоритетных задач каждого из руководителей ОГА", - отметил Алексей Чернышов.

В повестке дня совещания, в частности, такие вопросы - успехи и первоочередные задачи, планы на 2022 года об участии в программе президента "Большая стройка". Также министр развития общин и территорий поднял вопрос о противодействии незаконной торговле горючим и призвал сформировать отчет о результатах проделанной работы за полугодие.