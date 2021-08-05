ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чернышов провел совещание с главами ОГА в рамках программы "Большая стройка"

Новина українською →
Киев, Четверг 05 августа 2021 14:19
Чернышов провел совещание с главами ОГА в рамках программы "Большая стройка" Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Промежуточные результаты программы президента "Большая стройка" и совместные планы на 2022 год обсудил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Важным аспектом является не только строительство, но и ввод объектов в эксплуатацию. Здесь есть определенные задержки. Прошу представителей регионов обратить на это внимание и ускориться. Также прошу всех взять под личный контроль строительство объектов, имеющих сжатые дедлайны, ведь развитие социальной инфраструктуры должно быть в перечне приоритетных задач каждого из руководителей ОГА", - отметил Алексей Чернышов.

В повестке дня совещания, в частности, такие вопросы - успехи и первоочередные задачи, планы на 2022 года об участии в программе президента "Большая стройка". Также министр развития общин и территорий поднял вопрос о противодействии незаконной торговле горючим и призвал сформировать отчет о результатах проделанной работы за полугодие.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что в этом году в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" включено 500 социальных объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине