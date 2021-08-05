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Чернишов провів нараду з головами ОДА в рамках програми "Велике будівництво"

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 14:19
Чернишов провів нараду з головами ОДА в рамках програми "Велике будівництво" Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Проміжні результати програми президента "Велике будівництво" та спільні плани на 2022 рік обговорив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Важливим аспектом є не лише будівництво, а й введення об’єктів в експлуатацію. Тут є певні затримки. Прошу представників регіонів звернути на це увагу та пришвидшитися. Також прошу всіх взяти під особистий контроль будівництво об’єктів, що мають стислі дедлайни, адже розвиток соціальної інфраструктури має бути у переліку пріоритетних завдань кожного з очільників ОДА", - зазначив Олексій Чернишов.

У порядку денному наради, зокрема, такі питання – успіхи та першочергові завдання, плани на 2022 рік щодо участі у програмі президента "Велике будівництво". Також Міністр розвитку громад та територій підняв питання щодо протидії незаконній торгівлі пальним й закликав сформувати звіт про результати проробленої роботи за півріччя.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що цьогоріч до програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" включено 500 соціальних об’єктів.

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