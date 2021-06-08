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Чернишов: прийняття нової редакції закону про місцеві адміністрації - важливий крок для децентралізації

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 18:03
Чернишов: прийняття нової редакції закону про місцеві адміністрації - важливий крок для децентралізації Фото: Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прийняття нової редакції закону "Про місцеві державні адміністрації", що наразі готується до другого читання у парламенті - важливий крок для просування реформи децентралізації.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад у місті Дніпро, що відбувся під головуванням президента Володимира Зеленського.

Крім того, очільник Мінрегіону звернувся до народних депутатів із проханням розглянути відповідний законопроєкт найближчим часом.

"Наразі ми працюємо над удосконаленням законодавства у межах чинної Конституції. Зокрема, плануємо актуалізувати окремі норми закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та галузеве законодавство у частині розподілу повноважень органів місцевого самоврядування. А також - районних та обласних рад з урахуванням нової системи адміністративно-територіального устрою… Ще хочу звернутися до народних депутатів із проханням розглянути нову редакцію закону "Про місцеві державні адміністрації" протягом чинної сесії Верховної ради за скороченою процедурою, адже це - надважливо і дасть можливість більш чітко розмежувати повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування", - заявив міністр Олексій Чернишов.

Окремо міністр зупинився на питанні завершення формування райдержадміністрацій. Зокрема, зазначив, що окрім залучення професійних кадрів, РДА мають перейти від традиційного адміністрування до партнерства з органами місцевого самоврядування. Одне з головних завдань - надання допомоги громадам у їхній діяльності, особливо тим, що були утворені торік і не мають достатньо досвіду.

"Також важливо впорядкувати систему та рівень оплати праці у місцевих державних адміністраціях, щоб забезпечити відповідність з оплатою праці в органах місцевого самоврядування", - зауважив міністр Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше очільник Мінрегіону Олексій Чернишов наголосив, що для успішного завершення реформи децентралізації необхідно внесення змін до Конституції України.

За його словами, вони мають закріпити нову систему адміністративно-територіального устрою на рівні громад і районів, а також - забезпечити баланс компетенцій між регіональними органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням.

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