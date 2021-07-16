Чернышов: парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ по кредиту в 300 млн евро

Верховная рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), по которому государство получит кредит в размере 300 млн евро на реализацию проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Соответствующий законопроект 13 июля поддержали 335 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

"Проект расширит возможности органов местного самоуправления по проведению комплексной термомодернизации. Это поможет сократить энергопотребление в около тысячи общественных зданий, в частности, детских садах, больницах и школах. Проект в основном рассчитан на территориальные общины, а также малые и средние города с населением от 20 до 250 тысяч. Это крайне важно", - отметил Алексей Чернышов.

Отбор участников начнется в конце 2021 - начале 2022 годов. Уже весной города и общины смогут активно приобщиться к его реализации. В частности, соглашением предусмотрено:

период погашения кредита - 20 лет;

ставку до 2% годовых

льготный период - первые 5 лет, в течение которого проценты не будут начисляться.

"Этот проект - один из важных инструментов государственной поддержки органов местного самоуправления, полностью соответствует государственной политике и действующей энергетической стратегии Украины", - подчеркнул Алексей Чернышов.