Чернышов: парламент ратифицировал финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о ратификации финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Соответствующее соглашение о привлечении 340 млн евро было подписано 9 декабря 2020 года.

"Программа направлена ​​на восстановление инфраструктуры регионов на востоке страны, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на те территории, где повысилось нагрузки на инфраструктуру из-за увеличения населения за счет внутренне перемещенных лиц. 340 млн евро будут направлены на строительство, модернизацию учреждений здравоохранения, образования, культуры и тому подобное. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за направление этого важнейшего законопроекта в парламент, а также депутатскому корпусу за его поддержку в сессионном зале. И, конечно, нашим европейским партнерам", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Программа является продолжением чрезвычайной кредитной программы для восстановления в Украине, которая была подписана в 2014 году для привлечения 200 млн евро и была первой экспериментальной программой сочетания кредита для Украины и необратимым предоставлением средств для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Сейчас одобрено к реализации в рамках действующей программы 236 проектов (подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Одесская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области). На сегодня уже завершены 64 проекта, в частности в: Донецкой области - 25; Днепропетровской - 1; Луганской - 12; Запорожской - 13; Одесской - 1; Харьковской - 12. Реализация других 170 продолжается. Все проекты будут завершены в течение 2021-2022 годов.