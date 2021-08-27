Чернышов обсудил с префектом Франции обмен опытом по внедрению института префектов

"Минрегионом продолжается работа по законодательному обеспечению реализации реформы децентрализации и территориальной организации власти в пределах действующей Конституции Украины. Мы рассматриваем вопрос переформатирования местных государственных администраций из органов общей компетенции на контрольно-надзорные органы в системе исполнительной власти префектурного типа. И вскоре начнется работа над законопроектом "О префекте". Убежден, что опыт наших французских партнеров, приобретенный в течение десятилетий, позволит избежать многих ошибок при внедрении этого института в Украине", - подчеркнул министр Алексей Чернышев.

В свою очередь, префект Французской Республики Эрик Фреселинар подробно рассказал о работе и функциях префекта. В частности, во Франции должность префекта утверждает президент, премьер-министр и соответствующего министра. Префектов выбирают среди кандидатов, которые раньше работали в должности помощника префекта или лиц гражданской администрации. Стоит отметить, что главной задачей на этом посту является осуществление административного надзора за деятельностью местных органов власти, контроль за использованием государственных средств в регионах, оперативное решение кризисов на местах. Также Эрик Фреселинар поделился опытом организации института префекта, в частности, в столице Франции - Париже.

"О префектах существует много ошибочных представлений. Например, есть мнение, что префект - это авторитарная личность. Это не совсем верно. Основная задача префекта - наладить диалог между центральной и местной властью. Также стоит отметить, что префект политически нейтральное лицо", - заметил префект Французской Республики Эрик Фреселинар.

В то же время посол Этьен де Понсен поблагодарил министра Алексея Чернышова за инициирование этой встречи и отметил, что опыт Французской Республики может быть полезным, в частности во внедрении института префектов.

Отметим, ранее министр Алексей Чернышов и Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен встречались для обсуждения состояния реформы децентрализации и регионального развития в Украине, а также углубления сотрудничества с Французской Республикой в ​​направлении регионального развития.