Чернышов назвал стратегические направления развития Фонда энергоэффективности на ближайшие годы

Достижения и ключевые стратегические направления развития презентовали в Фонде энергоэффективности во время встречи с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым. В частности, в планах Фонда - упрощение процедур оценки заявок, разработка новых пакетов мероприятий и расширение перечня участников программы "Энергодом" и др.

"Фонд энергоэффективности - среди ключевых инструментов на пути достижения нашей страной энергетической независимости. Эта цель остается одной из приоритетных для правительства, и мы заинтересованы, чтобы как можно больше семей воспользовались возможностями, которые предоставляет государство и наши европейские партнеры. Для этого уставный капитал Фонда было существенно увеличена. Динамика роста количества проектов в рамках программы "Энергодом" является заметной, но мы должны двигаться дальше и наращивать темпы", - отметил Алексей Чернышов.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день участниками программы "Энергодом" стали уже более 80,5 тыс. семей. Общее количество проектов, находящихся в процессе реализации, - более 700. По предварительным оценкам, это позволит сэкономить совладельцам модернизированных домов почти 550 млн грн и значительно сократить выбросы CO2.

"В этом году мы планируем расширить круг бенефициаров, чтобы как можно больше украинцев смогли модернизировать свои дома. Для этого также будем упрощать процедуру оформления заявок, чтобы облегчить реализацию проектов. Основная наша задача - помочь будущим участникам программы "Энергодом" пройти все этапы и осуществить", - отметил исполняющий обязанности директора Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.