Чернышов назвал причины установления "красной" зоны в Ивано-Франковской области с 24 января

Ивано-Франковская область с 24 января переходит на "красный" уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. По мнению министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, причиной тому стали новогодние праздники.

"После новогодних праздников ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 ухудшилась. В частности, в Ивано-Франковской области за последние сутки выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. Поэтому принято решение об установлении в регионе "красного" уровня эпиднебезопасности. Необходимо усиливать противоэпидемические меры и наращивать темпы вакцинации. Обращаюсь к гражданам, которые сделали последнюю дозу вакцины от коронавируса более полугода назад, - есть все возможности, чтобы сделать бустерную дозу прививки. Поэтому не медлите и защитите себя и своих родных", - отметил министр Алексей Чернышов.

Отметим, записаться на бустерную прививку можно в любой пункт или центр вакцинации общины. Адреса и контакты - на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.