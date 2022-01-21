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Чернышов назвал причины установления "красной" зоны в Ивано-Франковской области с 24 января

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Киев, Пятница 21 января 2022 16:23
Чернышов назвал причины установления "красной" зоны в Ивано-Франковской области с 24 января Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Ивано-Франковская область с 24 января переходит на "красный" уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. По мнению министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, причиной тому стали новогодние праздники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра.

"После новогодних праздников ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 ухудшилась. В частности, в Ивано-Франковской области за последние сутки выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. Поэтому принято решение об установлении в регионе "красного" уровня эпиднебезопасности. Необходимо усиливать противоэпидемические меры и наращивать темпы вакцинации. Обращаюсь к гражданам, которые сделали последнюю дозу вакцины от коронавируса более полугода назад, - есть все возможности, чтобы сделать бустерную дозу прививки. Поэтому не медлите и защитите себя и своих родных", - отметил министр Алексей Чернышов.

Отметим, записаться на бустерную прививку можно в любой пункт или центр вакцинации общины. Адреса и контакты - на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Напомним, во время своих визитов в регионы министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что Центры массовой вакцинации должны работать по удобному для людей графику - с 8:00 до 20:00 по будням и на выходных.

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Алексей Чернышов
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