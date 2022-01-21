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Чернишов назвав причини встановлення "червоної" зони в Івано-Франківській області з 24 січня

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 16:23
Чернишов назвав причини встановлення "червоної" зони в Івано-Франківській області з 24 січня Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Івано-Франківська область з 24 січня переходить на "червоний" рівень епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. На думку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, причиною цього стали новорічні свята.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра.

"Після новорічних свят ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 погіршилася. Зокрема, в Івано-Франківській області за останню добу виявлено майже 2,5 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. Тож прийнято рішення про встановлення в регіоні "червоного" рівня епіднебезпеки. Необхідно посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації. Звертаюся до громадян, які зробили останню дозу вакцини від коронавірусу більше пів року тому, - наразі є всі можливості, аби зробити бустерну дозу щеплення. Тож не зволікайте та захистіть себе та свої рідних", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, записатися на бустерне щеплення можна в будь-який пункт чи центр вакцинації громади. Адреси та контакти - на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, під час своїх візитів до регіонів Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що Центри масової вакцинації мають працювати за зручним для людей графіком - з 8:00 до 20:00 по буднях та на вихідних.

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Олексій Чернишов
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