Чернышов: градостроительная отрасль должна стать инвестиционно-привлекательной

"Мы пытаемся установить показатель успешности реформы, который можно почувствовать и проверить, это - увеличение инвестиций. Это когда есть генплан, прозрачные админпроцедуры, когда отсутствует коррупция", - заявил Алексей Чернышов.

Кроме того, министр отметил, что инвестиции в градостроительную индустрию должны существенно увеличиться - речь идет не об увеличении количества строящихся объектов, отметил он, а о перечне качественных составляющих: строительных материалов, строительство, транспорт, логистика, производство смежной продукции.

«Когда мы говорим о реформе архитектурно-строительного контроля и надзора, то наша задача сделать так, чтобы государство не мешало развитияю отрасли, а субъекты рынка не нарушали установленные правила и оправдывали ожидания общества. Именно потому мы настойчиво ждем от органов местного самоуправления более активной работы в части актуализации и утверждения генпланов территорий городов", - отметил Чернышов.

Минрегион ставит целью на следующий год - увеличение объема инвестиций в строительную сферу вдвое, что должно стать индикатором успешной реформы.