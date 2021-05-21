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Чернышов: градостроительная отрасль должна стать инвестиционно-привлекательной

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Киев, Пятница 21 мая 2021 17:04
Чернышов: градостроительная отрасль должна стать инвестиционно-привлекательной Фото: министр Алексей Чернышев (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Основная задача, которая должна быть реализована в результате реформы градостроительства - это увеличение инвестиций в сектор строительства вдвое, это индикатор успешности реформы, ведь отрасль должна стать инвестиционно-привлекательной, а, значит, прозрачной и надежной.

Об этом заявил министр Алексей Чернышев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы пытаемся установить показатель успешности реформы, который можно почувствовать и проверить, это - увеличение инвестиций. Это когда есть генплан, прозрачные админпроцедуры, когда отсутствует коррупция", - заявил Алексей Чернышов.

Кроме того, министр отметил, что инвестиции в градостроительную индустрию должны существенно увеличиться - речь идет не об увеличении количества строящихся объектов, отметил он, а о перечне качественных составляющих: строительных материалов, строительство, транспорт, логистика, производство смежной продукции.

«Когда мы говорим о реформе архитектурно-строительного контроля и надзора, то наша задача сделать так, чтобы государство не мешало развитияю отрасли, а субъекты рынка не нарушали установленные правила и оправдывали ожидания общества. Именно потому мы настойчиво ждем от органов местного самоуправления более активной работы в части актуализации и утверждения генпланов территорий городов", - отметил Чернышов.

Минрегион ставит целью на следующий год - увеличение объема инвестиций в строительную сферу вдвое, что должно стать индикатором успешной реформы.

Напомним, ранее Алексей Чернышев сообщил, что законопроект по реформированию сферы градостроительства может быть принят в июне 2021 года.

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