Чернишов: містобудівельна галузь має стати інвестиційно-привабливою

Основна задача, яка має бути реалізована в результаті реформи містобудування - збільшення інвестицій в сектор будівництва вдвічі, це індикатор успішності реформи, адже галузь має стати інвестиційно-привабливою, а, значить, прозорою та надійною .

"Ми намагаємось встановити показник успішності реформи, який можна відчути і перевірити, а саме збільшення інвестицій. Коли це відбудеться? Коли є генплан, прозорі адмінпроцедури, коли відсутня корупція", - заявив Олексій Чернишов.

Окрім того, міністр зауважив, що інвестиції у містобудівну індустрію мають суттєво збільшитись - йдеться не про збільшення кількості об’єктів, що будуються, зазначив він, а про перелік якісних складових: будівельних матеріалів, будівництво, транспорт, логістика, виробництво суміжної продукції.

"Коли ми говоримо про реформу архітектурно-будівельного контролю та нагляду, то наше завдання зробити так, щоб держава не заважала розвитку галузі, а суб’єкти ринку не порушували встановлені правила і виправдовували очікування суспільства. Саме тому ми наполегливо чекаємо від органів місцевого самоврядування більш активної роботи в частині актуалізації та затвердження генпланів територій міст", - відзначив Чернишов.

Мінрегіон ставить за мету на наступний рік - збільшення об’єму інвестицій в будівельну сферу вдвічі, що має стати індикатором вдалої реформи.