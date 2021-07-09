Без "черных списков": в СНБО рассказали о разработке алгоритма блокировки сайтов

Рабочая группа при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) по защите информационного пространства Украины признала идею создания "черных списков" сайтов устаревшей. Было принято решение сосредоточить усилия на выработке механизмов и алгоритмов блокировки запрещенных веб-ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение СНБО .

"Основной фокус было решено сосредоточить на выработке механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства", - отметили в СНБО.

Это решение, уточнили в Совете, позволит создать прозрачные правила игры для всех участников рынка. При этом государство обеспечит интересы граждан по противодействию информационным угрозам.

"С самого начала заседания рабочей группы все участники признали идею создания реестра запрещенных ресурсов устаревшей и неоправданной. Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом "черных списков", - добавили в СНБО.

В то же время отмечается, что на заседании звучали предложения об использовании интернета только через "белые списки". Они были названы неприемлемыми и отклонены.