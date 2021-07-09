Без "чорних списків": в РНБО розповіли про розробку алгоритму блокування сайтів

Робоча група при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) щодо захисту інформаційного простору України визнала ідею створення "чорних списків" сайтів застарілої. Було прийнято рішення зосередити зусилля на виробленні механізмів і алгоритмів блокування заборонених вебресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення РНБО .

"Основний фокус було вирішено зосередити на виробленні механізмів та алгоритмів дій для операторів телекомунікацій щодо виконання закону про санкції та захисту вітчизняного інформаційного простору", - зазначили в РНБО.

Це рішення, уточнили в Раді, дозволить створити прозорі правила гри для всіх учасників ринку. При цьому держава забезпечить інтереси громадян щодо протидії інформаційним загрозам.

"З самого початку засідання робочої групи всі учасники визнали ідею створення реєстру заборонених ресурсів застарілою і невиправданою. Світовий досвід свідчить про необхідність введення більш сучасних підходів, які не дозволять користуватися інструментом "чорних списків", - додали в РНБО.

Водночас наголошується, що на засіданні звучали пропозиції про використання Інтернету тільки через "білі списки". Вони були названі неприйнятними і були відхилені.